В Улан-Удэ сегодня днём до +14 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По северной половине Бурятии небольшие осадки



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике: преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2, -3, местами -7, -12, днём +11, +16, местами +3, +8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -1, -3, днём +12, +14.

