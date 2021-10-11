 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

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В Улан-Удэ сегодня днём до +14 градусов

В Улан-Удэ сегодня днём до +14 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По северной половине Бурятии небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 октября по республике: преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2, -3, местами -7, -12, днём +11, +16, местами +3, +8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -1, -3, днём +12, +14. 
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