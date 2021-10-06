В Бурятии рак молочной железы выявили у пяти мужчин

За год в республике выявили более 340 случаев рака молочной железы



В Бурятии рак молочной железы в структуре заболеваемости занимает второе место. За 2020 год выявлено 342 новых случая, из них пять – у мужчин.



- В России было выявлено 75 052 новых случая рака молочной железы (РМЖ). На учёте в онкологических учреждениях РФ находятся более 750 000 женщин. С диагнозом РМЖ на учёте состоит 16,7% от общего количества онкобольных, - сообщили в минздраве Бурятии.

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ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) прогнозирует, что число выявленных случаев рака молочной железы к 2030 году увеличится в два раза.

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По данным международного агентства по изучению рака, в 2020 году на рак молочной железы пришёлся каждый восьмой новый случай злокачественного образования. По оценкам ВОЗ, рак молочной железы — основная причина смерти женщин от онкологических заболеваний. В 2020 году умерли 685 000 женщин, было зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев рака молочной железы.

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Врачи не устают повторять о необходимости профилактического обследования. На ранней стадии рак груди успешно лечится. К сожалению, из-за пандемии коронавируса число обследований сократилось — многие пациентки боятся заразиться в больнице.

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- Проходите обследование у маммолога. Всем женщинам рекомендуется минимум раз в год посещать гинеколога и маммолога. После сорока лет обязательно делать маммографию и УЗИ молочной железы. Регулярно обследуйте свою грудь самостоятельно не реже раза в месяц. Молодым женщинам, у которых идут регулярные менструации, для этого подходит первая фаза цикла. Женщинам в период менопаузы есть смысл выбрать для этого определённый день месяца. Прежде чем осматривать сами молочные железы, рекомендуется осмотреть внутреннюю сторону белья — нет ли там каких-либо загрязнений. Одним из возможных проявлений рака являются кровянистые или серозные выделения из соска, оставляющие следы на бюстгальтере, - пояснили специалисты.



Женщину должны насторожить любые изменения кожного покрова молочной железы. Даже если у женщины нет абсолютной уверенности в том, что она увидела что-то серьёзное, нужно проконсультироваться со специалистом.

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- Для получения консультации онколога необходимо обратиться поликлинику по месту жительства. Консультация онколога — это не приговор, а билет в здоровую и долгую жизнь, - заключили в минздраве республики.



