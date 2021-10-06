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В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон

В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лесники приступят к профилактическим отжигам

В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Пожароопасный сезон закрыт в Ангоянском, Байкальском, Бичурском, Буйском, Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозёрском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Кондинском, Кудунском, Курбинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Уоянском, Усть-Баргузинском и Хоринском лесничествах.

Ещё в 14 лесничествах пожароопасный сезон будет закрыт 8 октября.

В лесничествах, где пожароопасный сезон закрыт, в ближайшее время планируется проведение профилактических противопожарных мероприятий. Профилактические выжигания проводятся ежегодно для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной возгорания.

Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы. Они в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.

Особый противопожарный режим был снят 2 октября на всей территории республики в связи со снижением пожарной опасности. Количество пожаров в Бурятии в этом году побило 30-летний минимум
лесничество

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