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Когда придут профессионалы

Когда придут профессионалы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.

Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.

Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?

С заботой о здоровье
 
Чтобы пореже бывать в кабинете врача, каждому из нас необходимо, прежде всего, самому задуматься о своём здоровье. Не менее важно также выявить на ранних стадиях признаки серьёзных заболеваний. Для этого в медицинских учреждениях города проводится диспансеризация, а также плановые профилактические осмотры.

Ввиду непростой обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, плановая медицинская помощь возобновилась только в июле этого года. Тогда же вновь стала проводиться и диспансеризация определённых групп взрослого населения, а также профилактические медосмотры.

– Диспансеризация помогает выявить на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания (состояния), а это – основная причина инвалидности и преждевременной смертности, - отмечает заместитель главного врача ГАУЗ «Городская поликлиника №6» по медицинской части Наталья Александрова. – Факторов риска их развития – множество: повышенный уровень артериального давления и глюкозы в крови, гиперхолестеринемия, курение, чрезмерное потребление алкоголя, наркомания, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение.

В ходе диспансеризации также возможно определить свою группу здоровья, получить консультации специалистов, встать на диспансерное наблюдение, а также получить необходимые профилактические и лечебные и реабилитационные мероприятия для больных и здоровых граждан.

В Городской поликлинике №6 диспансеризацию прикреплённого населения бесплатно проводят участковые терапевты в часы приёма в своих отделениях. Кроме того, в кабинете медицинской профилактики (каб. 132 в центральном филиале по ул. Московская, 1) врач-терапевт проводит диспансеризацию и профосмотры с 8.00 до 9.00 утра. Далее специалист занимается допуском граждан для проведения вакцинации против коронавирусной и других инфекций. Пациенты с отделения №3 могут пройти диспансеризацию в поликлинике №6 на ул. Московская, 1.

Всего за 8 месяцев 2021 года диспансеризацию прошли 8736 человек и профилактический осмотр – 2211 человек. По результатам было выявлено 13 случаев злокачественных новообразований в ранних стадиях, 15 случаев сахарного диабета, 230 случаев болезней кровообращения и другие заболевания.

С полной отдачей

Диспансеризация – дело ответственное и важное, но это отнюдь не весь фронт работ медицинского персонала шестой поликлиники. Данное медучреждение обслуживает 95256 человек взрослого и детского населения Железнодорожного района г. Улан-Удэ на 38 терапевтических и 23 педиатрических участках.

Однако, как говорится, всем не угодишь, и в адрес руководства и персонала поликлиники №6 порой поступают не слова благодарности за оказанную помощь, а стрелы возмущения, которое рождают долгое ожидание в очередях и невозможность попасть на приём к врачам-терапевтам для прохождения диспансеризации, а также к узким специалистам.

Но только ли врачи виноваты в создавшейся ситуации? К примеру, отделение №3 городской поликлиники №6, расположенное в арендуемом помещении ЧУЗ «Отделенческая больница на ст. Улан-Удэ», обслуживает 18468 человек взрослого населения на 10 терапевтических участках. Понятно, что на врачей приходится нешуточная нагрузка – в среднем на участке закреплено 1846 человек при нормативе 1700 человек на одного участкового терапевта. Всего в отделение за день в настоящее время обращаются до 150 человек к терапевтам, 40-60 вызовов на дом, до 50 обращений к узким специалистам.
 
– Всего по штату в нашем отделении №3 – 10 участковых терапевтов. На 1 сентября 2021 года у нас работает 5 терапевтов, укомплектованность составляет 50%. Однако в настоящее время 1 терапевт находится в отпуске, ещё один – на больничном. Итого работают 3 врача на 10 участков. Кроме этого, 1 терапевт временно переведён из дневного стационара, - делится насущными проблемами заведующая отделением №3 шестой поликлиники Альбина Жамьяндабаева. – В связи с острой нехваткой кадров приём осуществляется по принципу дежурного врача: 2 терапевта с 8 до 16 часов принимают по «живой» очереди, 2 терапевта обслуживают все вызовы на дом. Потому, ввиду нехватки врачей, предварительная запись на приём временно не ведётся.

Можно объяснить и то, почему приём пациентов временно осуществляется в двух кабинетах на втором этаже: на первом проводится вакцинация против коронавирусной и других инфекций, а также приём уролога, онколога.
 
К тому же не представляется возможным перевести терапевтов из других отделений – кадров не хватает во всех подразделениях.

Однако ситуация должна улучшиться в октябре – как только отделение будет доукомплектовано терапевтами, а также после выхода врачей, находящихся в отпуске и на больничном. Тогда обслуживать на дому вновь будут по участковому принципу, а на приём в отделение №3 можно будет попасть и по предварительной записи.

Специалисты – на вес золота

Одной из важных причин того, что в медицинских учреждениях столицы Бурятии пустеют рабочие места, является отток кадров по объективным причинам.

– Всего в городской поликлинике №6 в начале 2021 года на 38 терапевтических участках работали 24 терапевта, укомплектованность составляла 63%. Однако за 9 месяцев уволилось 8 терапевтов (5 человек поступили на учёбу в ординатуру, трое перешли в другие учреждения, в том числе в районы республики), кроме того, три врача ушли в декретный отпуск, но им на смену вернулись из декрета трое коллег, - рассказывает о кадровых перипетиях Наталья Александрова. – Тем не менее, к нам в учреждение устроились восемь новых терапевтов, из них семеро – выпускники медицинских вузов 2021 года. Итого на 1 октября в нашей поликлинике трудятся 24 участковых терапевта.

К сожалению, наибольший дефицит врачей наблюдается в отделении №3. В октябре ожидается приход троих врачей-терапевтов – выпускников нынешнего года.

Чтобы решить кадровый вопрос, руководство учреждения делает всё возможное для привлечения новичков и профессионалов. Принята программа для молодых специалистов: им выплачиваются «подъёмные» пособия в размере 50 тыс. руб., сотрудникам готовы компенсировать половину стоимости аренды жилья и оплаты за коммерческие детские сады, проводится также непрерывное обучение молодых коллег. Для них же созданы и работают молодёжный клуб «Молодые сердца», спортивный клуб «Салютэм».

Информация об актуальных вакансиях постоянно размещается на сайте поликлиники, в социальных сетях, Центре занятости населения, на республиканских телеканалах. Руководство шестой поликлиники – непременный участник ярмарок вакансий выпускников медицинских вузов и колледжей.

Среди других мер поддержки: социальные выплаты врачам-ординаторам, заключившим договор целевого обучения с дальнейшим трудоустройством в шестую поликлинику. Врачи, прибывшие из других регионов страны для трудоустройства в учреждение, имеют право на единовременную выплату в размере 700 тыс. рублей.

Надежда есть!

Однако даже подобные преференции не в силах кардинально изменить положение вещей. Квалифицированных специалистов не хватает в каждом медучреждении республики. Виной тому ощутимое падение престижа профессии медработника за последние десятилетия, череда резонансных скандалов с участием врачей, снижение количества абитуриентов медицинских вузов.

Также в городе Улан-Удэ и густонаселённых пригородных районах ежегодно растёт плотность прикреплённого к терапевтическим участкам населения, что, в свою очередь, пропорционально влияет на увеличение нагрузки медицинского персонала поликлиник и амбулаторий.

С другой стороны, сегодня в рамках масштабного Национального проекта «Здравоохранение» проводится капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых современных медицинских учреждений – ФАПов и поликлиник – практически во всех районах Бурятии, в которые поступает передовое медицинское оборудование, по последнему слову техники оснащённые специализированные автомобили и комплексы.

Дело – за кадрами, и трудно переоценить ежедневный труд врачей-терапевтов Бурятии, которые первыми встречают пациентов. Однако привлечь служителей панацеи в медицинские учреждения республики невозможно без продуманной системы мер поддержки со стороны государства. Чтобы на смену нынешним профессионалам приходили молодые коллеги, необходимо своевременно повышать заработную плату медработникам и обеспечивать будущих врачей и медсестёр жильём. А для воспитания докторов «от бога», которые со школьной скамьи горят желанием связать свою жизнь с медициной, важно увеличивать число бюджетных мест в профильных вузах и ссузах, а также адаптировать талантливых школьников и студентов к медицинской деятельности, осознанности в выборе будущей профессии. Как, например, в ходе Дня открытых дверей для школьников, который состоялся в Республиканской больнице им. Н. А. Семашко. И тогда многие из них в будущем вернутся в больницы и поликлиники региона как высококвалифицированные специалисты.

поликлиника

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Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.

Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.

Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?  
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