В Бурятии зарегистрировано свыше сотни больных COVID-19

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 81 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 50 744 человек, в том числе 145 за прошедшие сутки.



В стационарах получают лечение 529 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 436. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –25 пациентов, из них старше 65 – 19.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 койки: занято – 529, свободно – 140 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1264 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1853 человека, двое из которых скончались за прошедшие сутки, один из них был моложе 65 лет.



По состоянию на 2 октября число контактных лиц – 3 126 человек.



По данным управления Роспотребнадзора, на утро 2 октября в Бурятии зарегистрированобольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 483) приходится на жителей Улан-Удэ.Суточный прирост составилСвыше сотни заболевших впервые зарегистрировано за последнее время. Предыдущий раз 102 больных было зарегистрировано 21 августа.

