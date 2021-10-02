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В Бурятии зарегистрировано свыше сотни больных COVID-19

В Бурятии зарегистрировано свыше сотни больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения коронавирусом перешагнуло отметку в 59 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 2 октября в Бурятии зарегистрировано 59 162 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 483) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 103 больных. Свыше сотни заболевших впервые зарегистрировано за последнее время. Предыдущий раз 102 больных было зарегистрировано 21 августа.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 81 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 50 744 человек, в том числе 145 за прошедшие сутки.

В стационарах получают лечение 529 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 436. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –25 пациентов, из них старше 65 – 19.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 койки: занято – 529, свободно – 140 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1264 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1853 человека, двое из которых скончались за прошедшие сутки, один из них был моложе 65 лет.

По состоянию на 2 октября число контактных лиц – 3 126 человек.
коронавирус профилактика

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