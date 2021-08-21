В Бурятии ещё 102 человека заразились COVID-19



Из общего числа заражённых 49% (27 111) приходится на жителей Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 79 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 48 692 человека, в том числе выздоровели за последние сутки 47 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 173 человека.



В стационарах получают лечение 459 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 368. В отделениях реанимации находится 64 пациента, из них старше 65 лет – 37, на ИВЛ – 30 пациента, из них старше 65 лет – 18.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 629 коек: занято – 459, свободно – 170 коек. Занятость коечного фонда составляет 73%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1126 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1754 человека. За прошедшие сутки скончался один больной в возрасте до 65 лет.





Суточный прирост составилбольных. Заболеваемость продолжает постепенно снижаться. Накануне сообщалось о 103 больных, до этого 105, 110, 113, 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д.