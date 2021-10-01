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В Бурятии рассказали, когда заработают очистные в Выдрино

В Бурятии рассказали, когда заработают очистные в Выдрино
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Строительные работы завершат к концу этого года

Строительство очистных в селе Выдрино Кабанского района Бурятии идёт по графику. Выполнены фундаменты под все модульные сооружения, поставка и установка которых ожидается в ноябре, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.

К концу года строительные работы завершат, функционировать в полную силу очистные начнут в 2022 году.

На сегодня выполнены фундаменты под дизельную, трансформаторную подстанции, площадку остатка обезвоженного ила и саму станцию биологической очистки.

Ведутся работы по формированию фундаментных плит пожарных резервуаров, после чего начнётся монтаж ёмкостей и прокладка наружных сетей канализации от существующей магистрали к зданию биологической очистки и далее непосредственно к выходу сточных вод.

- Сейчас остаётся смонтировать колодцы дренажной станции, сделать вертикальную планировку, дорожное покрытие проездов, тротуары, ограждение, провести наружное освещение. И будем ждать поставку блочно-модульных сооружений, - отметил начальник управления капитального строительства правительства республики Анатолий Урбанов.

Общестроительные работы планируется завершить до конца октября. В ноябре ожидается поставка и установка блочно-модульной станции биологической очистки из Самары.

На данный момент в Выдрино функционирует старая станция 1977 года постройки, она не соответствует всем современным требованиям. Строящийся в Выдрино объект стал первым сооружением очистки вод, который возводится в рамках мероприятий по поручению президента России. Работать в полную силу новые очистные начнут в 2022-м году.

На выделенные средства до 2024 года построят и реконструируют очистные также в Улан-Удэ и Северобайкальске, в посёлках Ангоя, Кичера, Наушки, Селенгинск, Усть-Баргузин, Янчукан, сёлах Гусиное Озеро и Баргузин. Кроме того – в Бичуре, Иволгинске, Истоке, Каменске, Новом Уояне, Сухой, Танхое, Тапхаре, Татаурово и на станции Таловка.
очистные сооружения Байкал

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