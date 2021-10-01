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Чемпионом лиги КВН Бурятии стала команда из одного человека

Чемпионом лиги КВН Бурятии стала команда из одного человека
Общество, 
В этом году у республиканской лиги КВН уникальный победитель

Накануне, 30 сентября, состоялся финал республиканской лиги КВН. Победителем стала уникальная команда из всего одного человека – Егора Гулы.

- Команда КВН «Егор Гула» состоит из одного игрока по имени Егор Гула. Как говорит сам Егор: «Когда они играли вдесятером за сборную ВСГУТУ, они занимали третьи места, потом, когда стали играть вдвоём - дуэт «Вдвоём», занимали вторые места. Сейчас Егор искренне верит в то, что, сокращая количество участников команды, увеличатся шансы на чемпионство. Возможно, он прав. Ведь по предварительным просмотрам Егор лучше всех подготовился к финалу. И, возможно, станет чемпионом, - говорилось ранее в аккаунте КВН Бурятии в Instagram.

Как отметила зрительница Евгения, у Егора был актуальный юмор, без пошлости и политики. «Мне показалось, он был самым зрелым игроком на игре. Шутил без кривляний», - добавила улан-удэнка.

Финал состоялся в культурно-досуговом центре «Рассвет». Здесь сыграли команды «Берег Байкала», «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), «Басурмане», «Бурятский флекс» (БГУ) и «Егор Гула».


КВН

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