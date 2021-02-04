Призёр конкурса «Учитель года» Елена Цыдыпова вернулась домой
Сегодня в аэропорту Улан-Удэ торжественно встретили учителя русского языка и литературы гимназии №59 Елену Цыдыпову. Педагог вошла в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2020».
Призёра конкурса встречали с хадаками и цветами. Поздравить с победой пришли заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, коллеги, друзья.
Финал всероссийского конкурса «Учитель года-2020» состоялся в Волгограде. Участвовали 85 лучших учителей из всех регионов России, конкурсные испытания длились девять дней. Победу одержал 33-летний учитель математики из лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Помимо титула, он получил также назначение на должность советника министра просвещения России.
Призёрами конкурса стали пять человек, в том числе Елена Цыдыпова из Улан-Удэ. В пятёрке лучших оказались три учителя математики из двое учителей русского языка и литературы.
Педагог из Бурятии впервые вошёл в призовую пятёрку всероссийского конкурса «Учитель года». Председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова накануне рассказала о том, что помогло Елене Батожаргаловне оказаться в числе лучших учителей России.
Финалистку «Учителя года» в Улан-Удэ встречали с хадаками
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