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Улан-удэнским чиновникам предложили постоять на остановках

Улан-удэнским чиновникам предложили постоять на остановках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Горожане, жалующиеся на маршрутки, бросили чиновникам челлендж

Паблик ves_ulan_ude_ бросил вызов бурятским чиновникам и предлагает им самим подождать автобусы на остановках в вечернее время. Администратор паблика лично запустила эксперимент. Вечером в ожидании маршрутки на конечной остановке в микрорайоне Энергетик она провела более 20 минут.

- Честно говоря, мы думали, что наши власти примут челлендж, придут на конечную любой маршрутки и посмотрят, как они ходят, - обратилась администратор паблика ves_ulan_ude_

За время ожидания она сняла остановку, которая уже требует обновления. Конструкция обклеена объявлениями, изрисована, козырёк наполовину сломан, из-за чего на лавочку попадают осадки.

В комментариях развернулась бурная дискуссия. Многие подписчики поддержали челлендж. Они жалуются на автобусы, которые приходится долго ждать:

«В последние дни 44 маршрут стал очень часто задерживается, приезжает с интервалом 25 минут»,
«Улан-Удэ, остановка «гостиница Одон» в сторону Восточного. Ждали 23-й около 40 минут. В 21:10 пришли на остановку. Так и не дождались»,
«4 маршрут один раз в 45 минут, и тебе невероятно повезёт, если автобус на остановке «Сэлмэг» вообще остановится»,
«Посёлок Таёжный, вечером с 20:00 выехать не могут люди, интервал долгий»,
«Маршрут номер 3, особенно на остановке «Октябрь» вечером, они все мимо едут»,
«57 минут. 21 маршрут. Остановка «Рынок». Самое смешное, водители не знают какой у них интервал»,
«77 - это вообще треш, водители хамло, не все, конечно. Но уехать вечером это тяжело»,
«40 маршрут, час 20 минут».

И подобных сообщений уйма. Многие также жалуются, что невозможно стало дождаться и такси. Капризные водители, рассказывают горожане, не желают брать заявки, ожидая, пока уставший клиент значительно не поднимет цену: «Такси-то не дождёшься с повышениями цен на тариф, а тут микрики», «И такси, и маршрутки просто ужасно работают в городе. Просто нет слов, как все плохо у нас».

Со вчерашнего дня видео набрало более 32 тысяч просмотров.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобный эксперимент, на который подбивают улан-удэнских чиновников, середине сентября устроил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Проверяя жалобу местной школьницы, губернатор попытался уехать вечером с конечной маршрута №35. Но он напрасно простоял на остановке около часа. Лишь после этого власти Читы приняли решение о запуске школьного автобуса. 
автобус

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