В Чите после того, как губернатор не дождался маршрутку, запустят школьный автобус







- Состоялась встреча с жителями посёлка Ясный, недовольными режимом работы маршрута №35. На встречу с жителями приехали руководитель администрации города Читы Александр Сапожников, глава администрации Центрального района Игорь Калмыков, заместитель председателя комитета образования Владимир Ваулин. Решено, что в Ясный будет запустят школьный автобус. Он будет отвозить проживающих здесь учеников до школы №27 и обратно. Что касается работы 35-го маршрута, то контроль за графиком его работы со стороны городской администрации будет усилен, - сообщила сегодня администрация Читы.



Также по поручению губернатора прорабатывается вопрос запуска муниципальных автобусов по маршруту №35.



