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В Чите после того, как губернатор не дождался маршрутку, запустят школьный автобус

В Чите после того, как губернатор не дождался маршрутку, запустят школьный автобус
Власть, 
Губернатор за час стояния на остановке так и не дождался транспорта

В Чите запустят школьный автобус по маршруту №35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову на долгое ожидание общественного транспорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», во время прямого эфира с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым школьница Эвелина пожаловалась на долгое ожидание автобусов по дороге в школу. Сразу после завершения эфира Осипов отправился на остановку, где битый час дожидался маршрутку, но так и не пришёл ни один автобус.

  
- Состоялась встреча с жителями посёлка Ясный, недовольными режимом работы маршрута №35. На встречу с жителями приехали руководитель администрации города Читы Александр Сапожников, глава администрации Центрального района Игорь Калмыков, заместитель председателя комитета образования Владимир Ваулин. Решено, что в Ясный будет запустят школьный автобус. Он будет отвозить проживающих здесь учеников до школы №27 и обратно. Что касается работы 35-го маршрута, то контроль за графиком его работы со стороны городской администрации будет усилен, - сообщила сегодня администрация Читы.

Также по поручению губернатора прорабатывается вопрос запуска муниципальных автобусов по маршруту №35.

школьные автобусы общественный транспорт

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