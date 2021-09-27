19 несовершеннолетних получили травмы, 1 ребёнок погиб
С 20 по 26 сентября на территории Иркутской области произошло 9 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребёнок погиб и 19 получили травмы.
Днём 22 сентября в районе посёлка Кутулик Аларского района произошло столкновение школьного автобуса «ПАЗ» и автомобиля «УАЗ». В результате ДТП 11 человек обратились за медицинской помощью, в том числе 7 детей.
Вечером 25 сентября в Усть-Куте 60-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» совершил наезд на 5 несовершеннолетних, которые по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении. Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент аварии водитель находился за рулем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области за неделю произошло 9 ДТП с детьми
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