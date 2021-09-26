Ограничение вводили из-за осадков
Движение для грузового транспорта и автобусов на автодороге Р-258 «Байкал» восстановлено. Об этом сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Ограничения сняты, сотрудники ГИБДД регулируют поток транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в связи с обильным выпадением осадков на участке с 83 км по 100 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Слюдянского района в 20:30 вводилось ограничение движения для грузового транспорта и автобусов.
На трассе «Байкал» сняли ограничение движения
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