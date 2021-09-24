Страсти по нефриту: Как искоренить «вольный принос»

По данным Бурятской таможни (приведены в инфографике) с 2011 года отмечается рост экспорта нефрита с 27,3 в 2011 году до 512,8 т в 2018 году, в 2019-2020 гг. экспорт через Бурятскую таможню сократился и составил 204,8 т.





Декларируемая стоимость низкая, в среднем около 30 долларов США за тонну. Очевидно, что сегодня существует большая проблема с оценкой нефрита для государственных нужд. Это связано со сложностью её определения, так как она зависит от множества факторов (сорт, блочность, цвет и оттенки, однородность, наличие декоративных неоднородностей, просвечиваемость, твёрдость и т.д.), которые сложно привести к единым нормативам и единой методике расчёта цены. Кроме того, реальная цена формируется исходя из предпочтений китайского рынка, как наиболее ёмкого, которые также могут меняться во времени. В результате при экспорте нефрита зачастую цена значительно занижена, такие сложности возникают и при подсчёте ущерба в результате незаконной добычи.





За период с 2016 по 2020 годы в среднем возбуждалось по два уголовных дела по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, было составлено порядка 30 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях 7.3 «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами», а также 7.5 - «Самовольная добыча нефрита».





Злоумышленников не останавливает даже то, что нефрит не так-то просто отыскать и добыть. Как известно, минерал добывается в труднодоступных районах, отдалённых от населённых пунктов. Месторождения располагаются в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, с суровой продолжительной зимой с частыми метелями. Постоянный снежный покров сохраняется со второй половины октября до начала мая.Поэтому производство горных работ в зимний период затруднено суровыми климатическими условиями, а режим работы предприятий сезонный.Однако многие, невзирая на подобные трудности, стремятся незаконно обогатиться, добывая россыпи камня на месторождениях. И даже строгая охрана порой не в силах остановить преступные посягательства.До 2013 года, пока государство не озаботилось сферой добычи нефрита и не взяло её под контроль, на месторождениях творился – иначе и не скажешь – полный беспредел. Порой рядом с компаниями, которые добывали сырьё в отведённых им местах, буквально среди бела дня трудились и «чёрные копатели». Были среди них и местные жители, не от хорошей жизни вынужденные искать счастья на карьерах. Но львиную долю «добытчиков» составляли представители теневых криминальных группировок, массово ринувшихся на полузаброшенные месторождения нефрита за «лёгким» рублём.В народе такой способ незаконной добычи драгоценного минерала обрёл оправдательное название «вольный принос». Дескать, ходят за камнем люди не ради выгоды, а чтобы выжить, обеспечить семьи.И на протяжении более десяти лет «вольный принос» нефрита процветал, принося криминальным группировкам миллионы рублей незаконной прибыли.Понятное дело, погоня за наживой не обходилась без стычек между «копателями»: до 2013 года ранения и убийства среди группировок были, можно сказать, в порядке вещей.Всё начало меняться с приходом на месторождения нефрита крупных компаний, ведущих свою деятельность по добыче минерала строго по закону, в рамках отведённых им лицензий, без ущерба для местного населения и окружающей среде.Но до сих «вольный принос» нефрита с месторождений местными жителями вызывает неоднозначные толкования.Почему «вольный принос» - оправдание кражиНекоторые даже сегодня склонны полагать – именно «вольный принос» помогает местным жителям выжить и прокормить семьи. А люди, попавшиеся на незаконной добыче, оправдываются: дескать, я не украл, а нашёл камень, он-де на земле валялся…Вот недавний случай: таможенники ликвидировали канал контрабанды белого нефрита из Бурятии через Казахстан, предотвратив вывоз в Китай около 6,5 тонн нелегально добытого белого нефрита.Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения российско-казахстанской границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам.Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день завершена экспертиза изъятого нефрита, согласно которой камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта, по экспертным оценкам, составляет около 393 млн рублей.- Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства – члена Евразийского экономического союза.В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов (статьи 30 и 226,1 УК РФ). Как выяснилось, он знал, что поставляет нефрит в Китай по подложным документам, но продолжал это делать из корыстных побуждений.По имеющимся у оперативников данным, к пресечённой контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня. Таможенники предотвратили контрабанду первой партии нефрита в рамках запланированных поставок на стадии замысла и ликвидировали сам канал.Необходимо понимать – любая добыча полезных ископаемых, тем более с месторождений предприятия, работающего по лицензии, незаконна по сути своей. И никак не оправдывает тех, кто в погоне за лёгкими деньгами ходит добывать нефрит на территории предприятий, а затем продаёт камень втридорога на чёрном рынке, причём, за пределами Бурятии.– Мне трудно представить, что значит понятие «вольный принос». Понятно, человек нашёл где-то в тайге камень, но как доказать, что это камень, не украденный с месторождения или с лицензионного участка? – задаётся риторическим вопросом заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгений Кислов. - Да, местные жители воровали нефрит, но они никогда не жаловались, потому что всё равно они рано или поздно возвращаются за камнем. И в этом промысле кровно заинтересованы в том числе и некоторые чиновники высокого ранга. По сути дела и по нормам закона местные жители занимаются воровством. Если они приходят на месторождение, где работает легальный недропользователь, и собирают там камень, это кража. Получается, мы оправдываем кражу?В России добыча полезных ископаемых без лицензии запрещена. Но она, тем не менее, активно ведётся. Вот, например, в 2021 году у жителя Заиграевского района Бурятии при обыске было обнаружено 1,3 т светлоокрашенного нефрита.- Это явно камень с Кавоктинского или Хойтинского месторождения, - уверен Евгений Кислов. - Настораживает, но официальный экспорт нефрита в три раза меньше, чем официальная добыча. То есть, даже официально добытый камень может уходить контрабандным путем, не говоря уже о диком промысле.Не нужно ходить к гадалке, чтобы понимать – этот вид незаконной деятельности существует в полулегальном режиме, и спрос рождает предложение. Хотя власти северных районов республики всячески отрицают подобные вещи, пытаясь сменить тему, уходя от прямых вопросов.Между тем, выходцы из Поднебесной в обход закона до сих пор активно скупают нефрит, причём, с доставкой в Иркутск, дабы миновать посты весового контроля правоохранительных органов в Сотниково и Култуке. Дальше уже никто на камни не обращает внимания. А уже из Иркутска камень уходит в Казахстан.Внешнеэкономическую деятельность по экспорту нефрита в период с 2017 - 2019 гг. осуществляло 8 участников ВЭД, наиболее крупные ООО «Ориентал Вэй» (сырьё – ООО «ЗГРП»), ЗАО «МС Холдинг», ООО «Байкалкварцсамоцветы», Улан-Удэнская буддийская община «Дхарма», ООО «Самоцветы». Таким образом, официальные объёмы добычи нефрита в РБ в 2020 году 1342,8,5 тонн, а объём экспорта при этом – 204,8 т. В связи с тем, что практически весь добываемый нефрит вывозится в КНР, анализ и сопоставление официальных данных об объёмах добычи и экспорта свидетельствует о возможном наличии каналов его незаконного вывоза из РФ (без таможенного оформления: автомобильным транспортом через страны Таможенного союза (Казахстан), где его таможенное оформление не требуется).Подобная незаконная деятельность активно пресекается правоохранительными органами. И случаи незаконного оборота драгоценного минерала весьма сурово караются в рамках административного и уголовного законодательства.По информации, предоставленной МВД по Бурятии, в период с 2016 по 2020 годы возбуждено 12 уголовных дел, проверено и поставлено на учёт 382 человека, к административной ответственности привлечены 53 человека, из незаконного оборота изъято свыше 254,6 тонны нефрита, 28 единиц техники, 2 единицы огнестрельного оружия.МВД по Республике Бурятия периодически изымается нефрит и у иностранных граждан, занимающихся скупкой самовольно добытого нефрита. Последнее изъятие 50 кг нефрита у иностранца было проведено в феврале 2021 года.С 2014 года МВД по Республике Бурятия неоднократно выступало с инициативой о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, в части введения и ужесточения административной и уголовной ответственности за хранение, перевозку и добычу нефрита без соответствующих документов. 20 декабря 2017 года Федеральным законом № 414­ФЗ ст.7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена ответственностью за самовольную добычу нефрита. Также в результате шестилетней кропотливой наступательной работы регионального МВД совместно с Главным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России 27 декабря 2019 года Федеральным законом № 500­ФЗ внесены изменения в статьи 191 и 255 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот нефрита.– После вступления в декабре 2019 года в силу указанных изменений в 2020 году на территории республики уже имеется положительная практика документирования фактов незаконного оборота нефрита в крупном размере, - отмечает начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Бурятия Марина Степанова. – Криминогенная обстановка в сфере оборота нефрита имеет тенденцию к улучшению, чему в значительной части способствует введение административной и уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита.Отметим также, что практически ежегодно возрастала и доля изъятого из незаконного оборота нефрита: если в 2016-м изъято более 28 тонн нефрита, в 2017-м – уже 36 тонн, а в 2018-м – 166 тонн нефрита. Для сравнения – в 2019-м правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота свыше 14 тонн нефрита, а также 5 экскаваторов общей стоимостью около 25 млн. руб., а 2020-м – уже изъято 31,4 т. нефрита.Как видим, нефрит сегодня для Бурятии – не просто «камень-украшение», но и неотъемлемая часть региональной экономики и национальной культуры. Кроме того, в северных районах Бурятии, где непосредственно ведётся добыча минерала, на порядок улучшилась социально-экономическая обстановка.К тому же с 2014 года добыча нефрита ведётся, наконец, цивилизованно и без вреда природным запасам и ландшафтам. Также на каждом этапе добычи и переработки ценного минерала ведётся строгий контроль и учёт с соблюдением всех необходимых мер безопасности, что является залогом стабильной работы и качества продукции предприятия.Необходимо отметить и тот факт, что на месторождениях неукоснительно и строго соблюдаются все меры техники безопасности как при проведении горно-изыскательских работ, так и непосредственно в многоступенчатом и трудоёмком процессе добычи минерала. А это – залог безопасности и качественной работы каждого из рабочих предприятия.Всё это является ярким свидетельством того, что крупные нефритдобывающие компании ответственно относятся к каждому моменту геологоразведки, технологических работ на карьерах и непосредственно процессу добычи яркого, но таинственного нефрита.