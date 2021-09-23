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Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госпитализировано более 400 больных ковидом

За минувшие сутки в Бурятии выявлено 89 заразившихся коронавирусом, таковы данные управления Роспотребнадзора.

Это на двух заражённых больше, чем днём ранее. Так, если вчера заболели 89 человек, позавчера их было 87, до этого и вовсе 91. Зафиксирован рост заболеваемости, ведь на прошлой неделе суточный прирост был менее 80 заболевших.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 326 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28 266) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 49 880 жителей Бурятии. Накануне вылечились 96 человек.

Умерли за последние сутки трое больных ковидом (столько же летальных исходов было и за день до этого). В оперштабе уточнили, что все трое умерших были старше 65 лет.

За всё время коронавирус унёс жизни 1825 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня лечатся 420 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало меньше на четыре человека.

В отделениях реанимации находится 56 пациентов (на трое больше, чем днём ранее). Из них большинство (34 человека) старше 65 лет. На ИВЛ – 24 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 539 коек: занято – 420, свободно – 119 коек. Занятость коечного фонда составляет 77, %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1166 человек. По сравнению со вчерашним днём число таких больных выросло на 88.

Число контактных лиц на сегодня – 3983 человек.

На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 288 363 жителей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии сняли очередной «коронавирусный» запрет – разрешили открыться детским развлекательным центрам.

Накануне с обращением выступил главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев. Он сообщил, что растёт заболеваемость и COVID-19, и ОРВИ. По словам Ханхареева, из всего числа болеющих сегодня 90% - это непривитые люди.

В Улан-Удэ за ковидные нарушения суд приостановил на 90 суток работу ночного клуба «69».
коронавирус профилактика

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