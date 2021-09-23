Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом

Госпитализировано более 400 больных ковидом
За минувшие сутки в Бурятии выявлено 89 заразившихся коронавирусом, таковы данные управления Роспотребнадзора.
Это на двух заражённых больше, чем днём ранее. Так, если вчера заболели 89 человек, позавчера их было 87, до этого и вовсе 91. Зафиксирован рост заболеваемости, ведь на прошлой неделе суточный прирост был менее 80 заболевших.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 326 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28 266) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 49 880 жителей Бурятии. Накануне вылечились 96 человек.
Умерли за последние сутки трое больных ковидом (столько же летальных исходов было и за день до этого). В оперштабе уточнили, что все трое умерших были старше 65 лет.
За всё время коронавирус унёс жизни 1825 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня лечатся 420 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало меньше на четыре человека.
В отделениях реанимации находится 56 пациентов (на трое больше, чем днём ранее). Из них большинство (34 человека) старше 65 лет. На ИВЛ – 24 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 539 коек: занято – 420, свободно – 119 коек. Занятость коечного фонда составляет 77, %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1166 человек. По сравнению со вчерашним днём число таких больных выросло на 88.
Число контактных лиц на сегодня – 3983 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 288 363 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии сняли очередной «коронавирусный» запрет – разрешили открыться детским развлекательным центрам.
Накануне с обращением выступил главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев. Он сообщил, что растёт заболеваемость и COVID-19, и ОРВИ. По словам Ханхареева, из всего числа болеющих сегодня 90% - это непривитые люди.
В Улан-Удэ за ковидные нарушения суд приостановил на 90 суток работу ночного клуба «69».
Ещё 89 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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