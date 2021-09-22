В Улан-Удэ сняли повреждённый указатель в переулке Нимбуева

Некоторые улан-удэнцы встревожились из-за исчезновения резного указателя, который недавно повредили вандалы в переулке Намжила Нимбуева. Местные жители переживали, не украли ли его.
Однако, как оказалось, указатель забрали на реставрацию.
- Мы его забрали на реставрацию, ничего страшного. Указатель отреставрируют, там просто часть отломилась, сейчас мы его восстановим, - сообщил «Байкал-Daily» депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, один из инициаторов создания переулка Намжила Нимбуева.
Также выяснилось, что неизвестные позавчера «добили» деревянную табличку.
В начале сентября стало известно, что в переулке Намжила Нимбуева в центре Улан-Удэ вандалы повредили указатель. Судя по всему, баловались в этом месте молодые люди. Отмечалось, что там есть камера и, скорее всего, ребят найдут.
Переулок, находящийся между зданием Народного Хурала и домом № 63 по улице Ленина, официально открыли в 2019 году 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений. Одну из стен расписал известный художник Зорикто Доржиев.