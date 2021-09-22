Молодожёны познакомились друг с другом на свадьбе
В городском отделе ЗАГС столицы Забайкальского края зарегистрирован тысячный брак. Юбилейной парой молодожёнов стали Баясхалан Хайдапов и Эржена Пунцокдашина. Примечательно, что молодые познакомились также на свадьбе.
- Молодые были из разных городов и обменялись телефонами. Через год девушка переехала жить в Читу и тогда их чувства окрепли. Перед свадьбой по бурятскому обычаю был проведен «Хадаг» – обряд сватовства, – рассказала заведующая городским отделом ЗАГС Александа Воложина.
Напомним, что в настоящее время заявление на государственную регистрацию заключения брака рекомендуется подавать через портал Госуслуг. В данном случае дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца её можно регулировать. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Чите зарегистрирован тысячный брак
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