В Чите зарегистрирован тысячный брак

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Молодожёны познакомились друг с другом на свадьбе



В городском отделе ЗАГС столицы Забайкальского края зарегистрирован тысячный брак. Юбилейной парой молодожёнов стали Баясхалан Хайдапов и Эржена Пунцокдашина. Примечательно, что молодые познакомились также на свадьбе.



- Молодые были из разных городов и обменялись телефонами. Через год девушка переехала жить в Читу и тогда их чувства окрепли. Перед свадьбой по бурятскому обычаю был проведен «Хадаг» – обряд сватовства, – рассказала заведующая городским отделом ЗАГС Александа Воложина.



Напомним, что в настоящее время заявление на государственную регистрацию заключения брака рекомендуется подавать через портал Госуслуг. В данном случае дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца её можно регулировать. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

