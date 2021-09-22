 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Иван Ургант пошутил по поводу роженицы из Бурятии

Иван Ургант пошутил по поводу роженицы из Бурятии
Общество, 
Случай попал в смешную подборку новостей «Вечернего Урганта» в начале выпуска

В передаче «Вечерний Ургант» (16+) на Первом канале от 20 сентября обсудили новость о том, что жительница Бурятии проголосовала на выборах через 35 минут после родов.

- Жительница Бурятии вообще проголосовала как. Она отдала свой голос через 35 минут после того, как родила ребёнка. В 16.45 родила, в 17.20 отдала свой голос. Женщина попросила привезти выездную урну для голосования в роддом, вот что её волнует. Это правильно, дети детьми. У нас есть фотография, когда ей в первый раз дали урну в руки. Покажите, пожалуйста, - рассказал Ургант.

Вместо реального снимка зрителям показали коллаж, на которой женщина любовно держит в руках не младенца, а урну для голосования.

Этот случай попал в смешную подборку новостей в начале выпуска: также здесь были упомянуты водолаз, проголосовавший в полной амуниции, в Рязанской области, избиратель в образе капитана «Летучего голландца» Дейви Джонса на Камчатке и т.д.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», выездную урну для голосования в роддом попросила жительница Еравнинского района. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины. Голосование состоялось буквально в родильном зале.


телевидение выборы телешоу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области медведь забежал на территорию кемпинг-отеля
В Иркутской области медведь забежал на территорию кемпинг-отеля
Общество, 22.09.2021
Находящихся на Байкальском тракте людей предупреждают о медведе
В Улан-Удэ «трудные» подростки сдавали нормы ГТО
В Улан-Удэ «трудные» подростки сдавали нормы ГТО
Общество, 22.09.2021
Дети бегали, подтягивались, отжимались и прыгали в длину  
В Бурятии помогли поступить в техникум ребёнку с особенностями развития
В Бурятии помогли поступить в техникум ребёнку с особенностями развития
Общество, 22.09.2021
Выпускник специализированной школы мечтал стать поваром
Иван Ургант пошутил по поводу роженицы из Бурятии
Иван Ургант пошутил по поводу роженицы из Бурятии
Общество, 22.09.2021
Случай попал в смешную подборку новостей «Вечернего Урганта» в начале выпуска
За сутки в Бурятии выявлено 87 заболевших COVID-19
За сутки в Бурятии выявлено 87 заболевших COVID-19
Общество, 22.09.2021
48% заражений с начала пандемии приходится на улан-удэнцев
На Байкале учёные поют для черношапочных сурков
На Байкале учёные поют для черношапочных сурков
Общество, 22.09.2021
Краснокнижных зверьков, вероятно, становится всё меньше
В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым
В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым
Общество, 22.09.2021
Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время
Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Общество, 22.09.2021
Чемпионам не помешало даже то, что в родной Бурятии таких высотных зданий нет
Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Общество, 22.09.2021
Состав сборной России по вольной борьбе определился на сборах в Сочи
В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»
В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»
Общество, 22.09.2021
Горожан пригласят на мастер-классы, лекции и занятия
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
Общество, 22.09.2021
В игре на инструментах посоревнуются учащиеся и преподаватели
В Бурятии сегодня будет прохладно
В Бурятии сегодня будет прохладно
Общество, 22.09.2021
На севере ожидаются сильные дожди
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
Общество, 21.09.2021
В программе прозвучит симфоническая, хоровая, вокальная и камерно-инструментальная музыка
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 21.09.2021
Также будет проведено первенство региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^