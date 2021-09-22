Иван Ургант пошутил по поводу роженицы из Бурятии







Как сообщал «Байкал-Daily», выездную урну для голосования





Как сообщал «Байкал-Daily», выездную урну для голосования в роддом попросила жительница Еравнинского района . Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины. Голосование состоялось буквально в родильном зале.

В передаче «Вечерний Ургант» (16+) на Первом канале от 20 сентября обсудили новость о том, что жительница Бурятии проголосовала на выборах через 35 минут после родов.- Жительница Бурятии вообще проголосовала как. Она отдала свой голос через 35 минут после того, как родила ребёнка. В 16.45 родила, в 17.20 отдала свой голос. Женщина попросила привезти выездную урну для голосования в роддом, вот что её волнует. Это правильно, дети детьми. У нас есть фотография, когда ей в первый раз дали урну в руки. Покажите, пожалуйста, - рассказал Ургант.Вместо реального снимка зрителям показали коллаж, на которой женщина любовно держит в руках не младенца, а урну для голосования.Этот случай попал в смешную подборку новостей в начале выпуска: также здесь были упомянуты водолаз, проголосовавший в полной амуниции, в Рязанской области, избиратель в образе капитана «Летучего голландца» Дейви Джонса на Камчатке и т.д.