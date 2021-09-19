Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов

Общество, Фото: Общественная палата РФ

Голосование состоялось прямо в родильном зале



Жительница Еравнинского района Бурятии проголосовала на выборах депутатов Госдумы через 35 минут после родов



- Если бы в Бурятии проводился конкурс на звание самого ответственного избирателя, то первым претендентом на него явно бы стала жительница Еравнинского района республики. На 111-м избирательном участке 18 сентября проголосовала роженица, - сообщается в Telegram-канале Общественной палаты Российской Федерации.



В 16:45 женщина подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах депутатов Государственной думы РФ. Она попросила выездную урну для голосования в роддом. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины. Голосование состоялось буквально в родильном зале.



Сегодня в Бурятии проходит третий, заключительный день выборов депутатов Госдумы. До 20 часов будут работать 813 избирательных участков.

