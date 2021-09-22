48% заражений с начала пандемии приходится на улан-удэнцев
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки, 21 сентября, коронавирус выявили у 87 человек.
Заболеваемость, которая в последние несколько дней шла в гору, пока прекратила свой рост. Для сравнения, вчера заболели 87 человек, днём ранее 91, до этого 88, 86, 85, 82, 78, 75 и т.д.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 237 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28 235) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 784 человек. Накануне вылечились 107 пациентов.
Умерли за последние сутки трое больных коронавирусом. Известно, что они были старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1822 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 424 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 11 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации лежит 51 больной. За сутки их стало больше на восемь человек. 23 пациента – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 539 коек: занято – 424, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 78 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1078 человек. За сутки число таких больных выросло на 38.
Общий круг контактных лиц на сегодня – 4318 человек.
На данный момент завершили вакцинацию 287 445 человек, или 66% от плана, который хотят выполнить до 1 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли очередной «коронавирусный» запрет – разрешили открыться детским развлекательным центрам.
За сутки в Бурятии выявлено 87 заболевших COVID-19
Общество, Фото:
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