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Авиарейс Нижнеангарск – Красноярск запустят 24 сентября

Авиарейс Нижнеангарск – Красноярск запустят 24 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам

С 24 сентября начинаются регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска в Красноярск и обратно самолётами авиакомпании «КрасАвиа». Рейсы будут выполнятся на х самолётах ATR 72 или ATR 42 по понедельникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут.

- Благодаря субсидиям стоимость билета для взрослого пассажира составит 4000 рублей в одну сторону. Для молодёжи до 22 лет действуют дополнительные скидки, стоимость билета – всего 2000 рублей в одну сторону, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».

Продажа открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года.
авиаперевозки Бурятия Нижнеангарск Северо-Байкальский район

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