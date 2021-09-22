Авиарейс Нижнеангарск – Красноярск запустят 24 сентября

Регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам



С 24 сентября начинаются регулярные прямые рейсы из Нижнеангарска в Красноярск и обратно самолётами авиакомпании «КрасАвиа». Рейсы будут выполнятся на х самолётах ATR 72 или ATR 42 по понедельникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут.



- Благодаря субсидиям стоимость билета для взрослого пассажира составит 4000 рублей в одну сторону. Для молодёжи до 22 лет действуют дополнительные скидки, стоимость билета – всего 2000 рублей в одну сторону, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».



Продажа открыта на все рейсы до конца декабря 2021 года.

