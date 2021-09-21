Экс-советник главы Бурятии полагает, что это поможет разгрузить дороги в час пик
Бывший советник главы Бурятии Алдар Бадмаев на своей странице в Facebook поднял тему старого Селенгинского моста, а именно его ремонта и дальнейшей эксплуатации. Также Бадмаев, вероятно, упомянул об остатках моста на проспекте Автомобилистов. Сейчас там виднеются лишь сваи из-под воды.
По словам Бадмаева, за 10 лет жизни в Санкт-Петербурге, посещений разных городов и стран, он нигде не видел заброшенные мосты, кроме Улан-Удэ.
- Везде мосты ремонтируют. Разными способами, но я не видел, чтобы старый мост с подъездными путями, инфраструктурой к нему просто снесли или бросили как у нас, а рядом параллельно запустили новый. Может, я ошибаюсь, но на память не приходит ни один подобный случай, кроме наших в Улан-Удэ, - поделился он.
Алдар Бадмаев предлагает отремонтировать их и использовать, пусть и в урезанном варианте.
- Пусть для легкового транспорта, с ограничением до 1,5 – 3-х, скажем, тонн. Но это позволило бы в часы пик резко снять нагрузки на наши перегруженные мосты через Селенгу и Уду в самых оживлённых коридорах, добавив к ним дополнительные развязки, - добавил Бадмаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улан-удэнские урбанисты предлагали сделать старый Селенгинский мост пешеходным. Проектировщики полагают, что там возможно установить лавочки, озеленить его и провести освещение.
Сейчас мост закрыт. Железные ворота там появились в 2016 году. Ежегодно доступ на мост перекрывают рабицей и штакетником, однако ограждение постоянно ломают. Каждое лето горожане фиксируют, как купающиеся школьники отдыхают здесь.
В Улан-Удэ просят начать эксплуатацию заброшенных мостов
Общество, Фото:
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