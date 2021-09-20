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Бурятия дарит паралимпийцам квартиры, а Забайкалье – телевизор и грамоты

Бурятия дарит паралимпийцам квартиры, а Забайкалье – телевизор и грамоты
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии сочувствуют чемпиону Паралимпиады из Читы

Четыре дня назад в Чите прошло чествование паралимпийского чемпиона Кирилла Смирнова. Молодой человек выиграл золото в стрельбе из лука в Токио. При полном зале молодых спортсменов, родственников и болельщиков, чемпиону был вручён знак отличие «За усердие на благо Забайкальского края».

- Распоряжением губернатора Забайкальского края принято решение наградить знаком отличия Кирилла за высокие достижения в спорте, - рассказала на чествовании заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Тренеру Баиру Анандаеву было вручено благодарственное письмо от губернатора Забайкалья.

На этом «щедрые» подарки не закончились. Федерация стрельбы из лука Забайкальского края подарила Кириллу Смирнову памятный телевизор, а его тренеру – кофе-машину.

- Мы знаем, что у Кирилла впереди много ещё встреч, приёмов, награждений, получений там, что положено, согласно нашей нормативно-правовой. И мы знаем, что у Кирилла есть тыл хороший, своя подруга любимая. Поэтому этот телевизор, я думаю, для вашей семьи, - отметил президент федерации стрельбы из лука Забайкальского края Ананда Дондоков.

Также пресс-служба минспорта Забайкальского края сообщила, что 17 августа на пресс-конференции Кирилла Смирнова ему самому и тренеру были вручены благодарственные письма от краевого министерства физической культуры и спорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на чествовании участников Паралимпиады двукратному чемпиону Михаилу Асташову был вручен сертификат на трёхкомнатную квартиру, а также сертификат на сумму 3,1 млн рублей. Кроме этого, ему назначена пожизненная ежемесячная выплата из бюджета Бурятии в размере 31,1 тыс. рублей. 

Бронзовому призёру по стрельбе из лука Баиру Шигаеву вручили сертификат на однокомнатную квартиру и сертификат на сумму 389,2 тысяч. Также спортсмен всю жизнь будет получать ежемесячно 18,6 тысяч рублей.

Новость о мягко говоря, скромных подарках опубликовало издание «Чита.ру». Забайкальцы недоумевают от несправедливости.

«Почему так несправедливо?», «Стыдоба. Слов нет», «Вот поэтому все и уезжают из Забайкалья», «Ужас, как им не стыдно! Он же ведь не только Россию представляет, но и Забайкальский край!» «Вот какой у нас развитый регион! Благодарность – телевизор! Смешно», «Позорище... ещё бы пряников, для комплекта к телевизору», - написали люди в комментариях портала «Чита.Ру».

Жители Бурятии также сочувствуют спортсмену и тренеру из Забайкальского края.

«Стыдно должно быть губернатору, мэру», «Как некрасиво получается», «За золото телевизор?! Позор», «Он выиграл золото! И заслуживает точно трёхкомнатную квартиру, что за бред вообще? Смешно и стыдно! Позор», - пишут жители Бурятии под постом в Instagram-паблике online_buryatia.   
спорт Паралимпийские игры

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