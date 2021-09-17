В Улан-Удэ чемпиону и призёру Паралимпиады вручили сертификаты на квартиры

В честь Михаила Асташова и Баира Шигаева провели мотопробег, а затем героев Паралимпиады чествовали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
17 сентября на площади Советов в Улан-Удэ прошло чествование участников Паралимпиады из Бурятии – Татьяны Андриевской, Михаила Асташова и Баира Шигаева. Перед этим по городу проехал велопробег в честь участников Паралимпийских игр.
На площади Советов для спортсменов расстелили красную ковровую дорожку.
Двукратному чемпиону Параолимпийских игр в Токио Михаилу Асташову и бронзовому призёрру Баиру Шигаеву присвоено звание «Почётный гражданин Республики Бурятия». Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсменов и вручил им нагрудный знак почётного гражданина.
- Уважаемые наши герои, я искренне от всей Республики Бурятия вас поздравляю. И честно, я в первую очередь рад за вас, за то, что все ваши усилия, вся ваша борьба, вся ваша непростая жизнь, преодоление себя и тех, скажем так, не совсем комфортных жизненных условий - всё это было не зря. Всё это привело к победе, привело к такой замечательной яркой сильной победе. Вы вселили гордость в жителей республики и, конечно, всей страны. Вы стали примером сотен и тысяч людей, которые теперь понимают, что в любых условиях можно достигать результата, что можно преодолевать те трудности, которые есть. Вы это показали, вы это смогли. Я вместе с вами, уважаемые земляки, хотел бы отдать должное силе духа наших ребят, силе воли, трудолюбию, дисциплине. Такие победы даются большим трудом, большой силой воли. Мы вас поздравляем, мы вас благодарим, мы вами гордимся, - сказал Алексей Цыденов.
От Бурятии глава республики вручил двукратному олимпийскому чемпиону Михаилу Асташову сертификат на трёхкомнатную квартиру, а также сертификат на сумму 3,1 млн рублей. Также ему назначена пожизненная ежемесячная выплата в размере 31,1 тыс. рублей.
Сертификат на сумму 3,1 млн. рублей вручен тренеру Михаила Николаю Тетерину, а также он получил ежемесячное пособие в размере 13,4 тыс. рублей.
Бронзовому призёру по стрельбе из лука Баиру Шигаеву вручили сертификат на однокомнатную квартиру и сертификат на сумму 389,2 тысяч. Его тренеру Цыденбалу Цыренжапову вручен сертификат на аналогичную сумму.
Баиру Шигаеву назначено ежемесячное пособие в размере 18,6 тыс. рублей, его тренер Цыденбал Цыренжапов будет получать ежемесячное пособие в размере 7,2 тыс. рублей.
Участнице Параолимпийских игр в Токио Татьяне Андриевской и бронзовому призёру Баиру Шигаеву заместитель генерального директора холдинга «Вертолёты России» Леонид Белых вручил сертификаты от Улан-Удэнского авиационного завода на сумму 100 тыс. рублей. От администраций Северобайкальского, Заиграевского, Тарбагатайского районов, уроженцами которых являются Баир, Татьяна и Михаил, спортсменам вручены денежные сертификаты также на 100 тыс. рублей.
- Спасибо большое, кто за меня болел и переживал. Чувствуется, что есть большая группа поддержки, я во время стартов видел поддержку довольно много людей и поэтому старался. Благодарю руководство нашей республики, центр спортивной подготовки, адаптивную школу, своих тренеров и всех тех, без кого бы эта победа не состоялась, - сказал Михаил Асташов.
- Спасибо вам огромное, что вы, пожертвовав своим временем сегодня пришли нас поприветствовать, это очень приятно. Такая трогательная встреча, и это берёт за душу, вдохновляет нас вновь и вновь отбираться и выступать за сборную России на крупных соревнованиях. Немного досадно, что у меня не получилось, но время ещё есть, - добавила Татьяна Андриевская.
Как сообщал «Байкал-Daily», мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поздравил и вручил Михаилу Асташову денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей, а его тренеру Николаю Тетерину сертификат на 300 тысяч рублей. Михаил сейчас прописан и живёт в Улан-Удэ, по праву считается улан-удэнцем.
В Улан-Удэ чемпиону и призёру Паралимпиады вручили сертификаты на квартиры
Общество, Фото:
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