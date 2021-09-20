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В Улан-Удэ представят оперу «Евгений Онегин» в новой интерпретации

В Улан-Удэ представят оперу «Евгений Онегин» в новой интерпретации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главные партии исполнят Батчимэг Самбуу и Ольга Жигмитова

29 и 30 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера оперы «Евгений Онегин» (12+) в постановке Сойжин Жамбаловой. Бессмертное произведение Пушкина на музыку Чайковского получит новую интерпретацию. Режиссер попытается исследовать известный оперный материал через понятие времени, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

На протяжении 140 лет опера «Евгений Онегин» вновь и вновь ставится в мировом оперном пространстве в разных вариациях - это и классические постановки, и современные постановки, где изменеённое временное пространство диктует смещение или изменение смыслов.

В некоторой степени наш спектакль вступает в диалог с предыдущими постановками. Это как раз и соотносится с понятием «время». Идея спектакля связана с временными параллелями, которые то соединяются воедино, то превращаются во временной хаос.

Тема времени связана напрямую и с героями оперы. В концепции спектакля партию Онегина и Татьяны исполняют два солиста. Первая пара - это совсем юные Татьяна и Онегин, которые проживают и исполняют первую часть спектакля, в то время как вторая пара – уже зрелые Онегин и Татьяна присутствуют на сцене молчаливым укором как предупреждение о непростом будущем этой истории.

29 и 30 сентября зрителям будет представлена постановка в исполнении звездного состава исполнителей. Главные партии Татьяны и Евгения Онегина исполнят Батчимэг Самбуу и Мунхзул Намхай. Партию Ольги исполнит Ольга Жигмитова, партию Ленского – Соёл Батуев и Чингис Иванов, партию князя Гремина – Эдуард Жагбаев и Бадма Гомбожапов. Дирижировать оркестром будет Георгий Албегов.
оперное искусство театр оперы и балета

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