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Русский драмтеатр из Улан-Удэ участвует в фестивале в Хабаровске

Русский драмтеатр из Улан-Удэ участвует в фестивале в Хабаровске
Общество,  Фото:Александра Данилова
Зрители Хабаровска увидят спектакль Сергея Левицкого «Наводнение»

17 сентября в Хабаровске начался второй фестиваль театров Дальнего Востока, в котором примет участие представитель Улан-Удэ – Государственный русский драматический театр имени Бестужева. В программе он покажет спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина, сообщили в пресс-службе театра.

Второй фестиваль театров Дальнего Востока объединит 15 театральных коллективов из семи регионов ДФО и покажет спектакли театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.

От Русского драмтеатра в Хабаровск уже прилетели помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина и заведующая рекламным отделом Яна Перевалова. Они примут участие в обширной образовательной программе, которую подготовили организаторы фестиваля, посетят лекции и семинары по театральному менеджменту и посмотрят спектакли участников.

В скором времени к представителям театра присоединится и группа спектакля «Наводнение», который бестужевцы покажут 24 сентября на сцене Музыкального театра Хабаровска. Почти кино в семи главах на основе рассказа Евгения Замятина уже не раз привлекало к себе внимание театрального сообщества. Постановка Сергея Левицкого была выдвинута на соискание главной театральной премии России «Золотая маска-2021» в пяти номинациях, а её режиссёр удостоен специальной премии жюри Межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра».

Второй фестиваль театров Дальнего Востока проходит в формате смотра спектаклей без призов и выбора лауреатов, так как главными станут последующие обсуждения. В этом году театры Дальнего Востока получат экспертную оценку театральных критиков Жанны Зарецкой, Оксаны Кушляевой, Вадима Рутковского и Глеба Ситковский.

Первый фестиваль театров Дальнего Востока прошёл в 2019 году. Тогда открыл его спектакль Русского драмтеатра имени Бестужева по трагедии Уильяма Шекспира «Ричард III».


16+ 
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