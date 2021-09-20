Русский драмтеатр из Улан-Удэ участвует в фестивале в Хабаровске

Общество, Фото: Александра Данилова

Зрители Хабаровска увидят спектакль Сергея Левицкого «Наводнение»



17 сентября в Хабаровске начался второй фестиваль театров Дальнего Востока, в котором примет участие представитель Улан-Удэ – Государственный русский драматический театр имени Бестужева. В программе он покажет спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина, сообщили в пресс-службе театра.



Второй фестиваль театров Дальнего Востока объединит 15 театральных коллективов из семи регионов ДФО и покажет спектакли театров Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.



От Русского драмтеатра в Хабаровск уже прилетели помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина и заведующая рекламным отделом Яна Перевалова. Они примут участие в обширной образовательной программе, которую подготовили организаторы фестиваля, посетят лекции и семинары по театральному менеджменту и посмотрят спектакли участников.



В скором времени к представителям театра присоединится и группа спектакля «Наводнение», который бестужевцы покажут 24 сентября на сцене Музыкального театра Хабаровска. Почти кино в семи главах на основе рассказа Евгения Замятина уже не раз привлекало к себе внимание театрального сообщества. Постановка Сергея Левицкого была выдвинута на соискание главной театральной премии России «Золотая маска-2021» в пяти номинациях, а её режиссёр удостоен специальной премии жюри Межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра».



Второй фестиваль театров Дальнего Востока проходит в формате смотра спектаклей без призов и выбора лауреатов, так как главными станут последующие обсуждения. В этом году театры Дальнего Востока получат экспертную оценку театральных критиков Жанны Зарецкой, Оксаны Кушляевой, Вадима Рутковского и Глеба Ситковский.



Первый фестиваль театров Дальнего Востока прошёл в 2019 году. Тогда открыл его спектакль Русского драмтеатра имени Бестужева по трагедии Уильяма Шекспира «Ричард III».





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