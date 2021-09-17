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Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале
Общество, 
Пользователи назвали её «байкальской русалкой»

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева показала перформанс на Байкале. «Благодарю, моя Бурятия. Моё сердце и душа полны любви и благодарности. Я там, где должна быть, на правильном пути, - подписала видео выступления Баярма.

 

Пользователи остались в восторге от ролика: «Очень изящно и грациозно», «Краса Байкала», «Байкальская русалка», «Супер! На фоне Байкала смотрится здорово. Красота, грация, изящество – класс!», «Как же красиво».

Также в конце августа Баярма Зодбоева опубликовала снимок с озера, подписав его – «Я дочь Байкала».

 

Судя по всему, «гуттаперчевая девочка» вышла из декрета и уже начала выступать вместе с коллегами. Так, месяц назад артистка разместила видео, где они репетируют номер.

- Мы снова выходим из зоны комфорта, впервые работаем в таком составе Трио, как обычно несколько дней репетиций, и мы готовы, делаем, можем, практикуем! А как иначе, - написала Зодбоева.

 

Первенца уроженка Бурятии родила в декабре 2019 года

Её муж Алан Перри генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей. Свадьбу пара сыграла в американском штате Портленд летом 2017 года.
Байкал цирк

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