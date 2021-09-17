Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала перформанс на Байкале









Пользователи остались в восторге от ролика: «Очень изящно и грациозно», «Краса Байкала», «Байкальская русалка», «Супер! На фоне Байкала смотрится здорово. Красота, грация, изящество – класс!», «Как же красиво».



Также в конце августа Баярма Зодбоева опубликовала снимок с озера, подписав его – «Я дочь Байкала».









Судя по всему, «гуттаперчевая девочка» вышла из декрета и уже начала выступать вместе с коллегами. Так, месяц назад артистка разместила видео, где они репетируют номер.



- Мы снова выходим из зоны комфорта, впервые работаем в таком составе Трио, как обычно несколько дней репетиций, и мы готовы, делаем, можем, практикуем! А как иначе, - написала Зодбоева.









Первенца уроженка Бурятии



Её муж Алан Перри генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей. Свадьбу пара сыграла в американском штате Портленд летом 2017 года.

Первенца уроженка Бурятии родила в декабре 2019 года Её муж Алан Перри генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей. Свадьбу пара сыграла в американском штате Портленд летом 2017 года.

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева показала перформанс на Байкале. «Благодарю, моя Бурятия. Моё сердце и душа полны любви и благодарности. Я там, где должна быть, на правильном пути, - подписала видео выступления Баярма.