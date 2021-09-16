Бизнесмена оштрафовали
Краснокаменская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о государственных символах РФ.
Один из местных индивидуальных предпринимателей использовал в своей деятельности печать, содержащую изображение, по своему внешнему виду схожее с государственным гербом Российской Федерации. При этом он не был наделен какими-либо государственно-властными полномочиями, в связи с чем не имел право использовать в печати данное изображение.
- Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации), - сообщили в краевой прокуратуре.
По результатам его рассмотрения суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
После вмешательства прокуратуры предприниматель изготовил новую печать без изображения герба.
В Забайкалье пресекли незаконное использование герба России на печати
Общество, Фото:
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