В Забайкалье пресекли незаконное использование герба России на печати

Бизнесмена оштрафовали



Краснокаменская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о государственных символах РФ.



Один из местных индивидуальных предпринимателей использовал в своей деятельности печать, содержащую изображение, по своему внешнему виду схожее с государственным гербом Российской Федерации. При этом он не был наделен какими-либо государственно-властными полномочиями, в связи с чем не имел право использовать в печати данное изображение.



- Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации), - сообщили в краевой прокуратуре.



По результатам его рассмотрения суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.



Постановление суда не вступило в законную силу.



После вмешательства прокуратуры предприниматель изготовил новую печать без изображения герба.





