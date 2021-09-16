За сутки от коронавируса умерли двое жителей Бурятии

Суточный прирост заразившихся COVID-19 слегка вырос
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 78 заражённых коронавирусом. Из них 35 в Улан-Удэ.
Суточный прирост по сравнению с предыдущим днём чуть-чуть подрос, но в целом остаётся примерно на одном уровне. Так, если вчера заболели 78 человек, позавчера их было 75, до этого 76, 79, 77, 78, 79 и т.д. 7 сентября суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80», а ниже отметки «90» - 1 сентября.
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 57 718. Из них 49% (28 063) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели от ковида 49 423 человек. Накануне выписали из больниц 19 пациентов, ещё 54 человек дополнительно сняли с наблюдения.
За минувшие сутки в Бурятии зафиксировано два летальных исхода среди больных коронавирусом. Известно, что один из них был младше 65 лет, другой – старше. Точный возраст умерших в республике перестали раскрывать уже давно.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1809 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получает лечение 331 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 42 пациента (на одного меньше, чем день назад). Их них половина (23 человека) старше 65 лет. На ИВЛ – 21 больной.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 432 койки: занято – 331, свободно – 101 койка. Занятость коечного фонда составляет 76 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 966 человек. По сравнению со вчерашним днём, таких больных стало меньше на 32.
Число контактных лиц на сегодня – 6287 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 282 575 человек. Это 65% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии наградили лучших сотрудников управления Роспотребнадзора. В том числе их поощрили за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.
За сутки от коронавируса умерли двое жителей Бурятии
Общество, Фото:
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