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За сутки от коронавируса умерли двое жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост заразившихся COVID-19 слегка вырос

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 78 заражённых коронавирусом. Из них 35 в Улан-Удэ.

Суточный прирост по сравнению с предыдущим днём чуть-чуть подрос, но в целом остаётся примерно на одном уровне. Так, если вчера заболели 78 человек, позавчера их было 75, до этого 76, 79, 77, 78, 79 и т.д. 7 сентября суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80», а ниже отметки «90» - 1 сентября.

По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 57 718. Из них 49% (28 063) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время в Бурятии выздоровели от ковида 49 423 человек. Накануне выписали из больниц 19 пациентов, ещё 54 человек дополнительно сняли с наблюдения.

За минувшие сутки в Бурятии зафиксировано два летальных исхода среди больных коронавирусом. Известно, что один из них был младше 65 лет, другой – старше. Точный возраст умерших в республике перестали раскрывать уже давно.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1809 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня получает лечение 331 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находится 42 пациента (на одного меньше, чем день назад). Их них половина (23 человека) старше 65 лет. На ИВЛ – 21 больной.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 432 койки: занято – 331, свободно – 101 койка. Занятость коечного фонда составляет 76 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 966 человек. По сравнению со вчерашним днём, таких больных стало меньше на 32.

Число контактных лиц на сегодня – 6287 человек.

На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 282 575 человек. Это 65% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии наградили лучших сотрудников управления Роспотребнадзора. В том числе их поощрили за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.
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