В Бурятии наградили лучших санитарных врачей

















15 сентября в Улан-Удэ прошло торжественное собрание, посвящённое 99-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Лучшим сотрудникам вручили высокие государственные награды, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Лечащийся от коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил сотрудников управления Роспотребнадзора в режиме видеоконференцсвязи:- За этот период службой сделано очень многое и не только ветеранами, но и теми работниками, которыми сейчас была принята на себя нагрузка в рамках борьбы с COVID-19. Хочется высказать самые искренние слова благодарности всем работникам службы за ту работу, которую вы ведёте. И безусловно, вы вместе с работниками здравоохранения всегда на передовой в борьбе с COVID-19. Наша бурятская служба, наш бурятский Роспотребнадзор один из лучших в России. Хотелось бы всем работникам службы пожелать личного здоровья, жизненной удачи, чтобы все было хорошо. От всей души вас поздравляю с праздником – с 99-летием! И пусть этот день будет по-настоящему праздничным, чтобы у всех было очень хорошее настроение.Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил, что ещё 50 лет назад в республике регистрировались десятки тысяч случаев гепатита В, краснухи, эпидемического паротита, кори, дифтерии, а сегодня мы практически забыли об этих заболеваниях.Лучшие сотрудники службы были награждены высокими государственными наградами: орденом Пирогова, медалью Луки Крымского, медалью «По зову долга и сердца», почётной грамотой Республики Бурятия, почётной грамотой Роспотребнадзора, благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.Присвоены почётные звания «Заслуженный врач Республики Бурятия», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия».1. За большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции Орденом Пирогова награждены: Александрова М.А., Хахаева И.Б.2. Медалью Луки Крымского награждена Зорина М.А.3. За самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией на территории Республики Бурятия медалью «По зову долга и сердца» награждены: Иминохоева Е.В., Булутов К.В., Алексеев С.А., Галсанов Б.Ч., Рампилова Т.И., Галсанова Н.П., Малагаева И.Б., Цыренова Д.А., Ефимова А.Ю., Цыденжапова О.П.4. За самоотверженный труд и значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Бурятия почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия» присвоено: Ангараевой Л.Д., Новолодской М.В.5. Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия» присвоено Халудоровой О.Б.6. Почётной грамотой Республики Бурятия награждены: Шарапов В.Э., Кусраева Н.Н., Реховская Л.В.7. За безупречную и эффективную федеральную государственную гражданскую службу, значительный вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения почётной грамотой Роспотребнадзора награждены: Могильникова Л.Г., Шагдурова В.О.8. За личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе награждены: Галсанова Б.Ч., Банщикова Н.Ю., Марактаев З.В., Бурунова Н.Г., Бошикян А.Ж., Сордонова А.И.