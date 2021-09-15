Её проведут с 27 сентября по 2 октября
Впервые в Забайкальском крае пройдёт «Неделя туризма». Жителей и сотрудников туристической сферы края ждёт насыщенная программа.
- Подобный формат – первый в истории региона. Каждый сможет выбрать для себя площадку по душе. Мы разработаем гастрономические мастер-классы с дегустацией лучших национальных блюд. В рамках «Недели туризма» ещё пройдут и круглые столы. Один из них будет посвящён медицинскому туризму. Основными участниками станут представители санаторно-курортных учреждений Забайкалья, министерства труда и социальной защиты населения. Также будет интересен туристический квест по Чите. Мы отберём несколько команд и устроим для них незабываемый вечер, – рассказала заместитель министра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.
В дни «Недели туризма» жителей и гостей Читы ждут разнообразные экскурсии по городу. В первый день (27 сентября) они будут бесплатными.
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье пройдёт «Неделя туризма»
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