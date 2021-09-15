 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

В Забайкалье пройдёт «Неделя туризма»

В Забайкалье пройдёт «Неделя туризма»
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут с 27 сентября по 2 октября

Впервые в Забайкальском крае пройдёт «Неделя туризма». Жителей и сотрудников туристической сферы края ждёт насыщенная программа.

- Подобный формат – первый в истории региона. Каждый сможет выбрать для себя площадку по душе. Мы разработаем гастрономические мастер-классы с дегустацией лучших национальных блюд. В рамках «Недели туризма» ещё пройдут и круглые столы. Один из них будет посвящён медицинскому туризму. Основными участниками станут представители санаторно-курортных учреждений Забайкалья, министерства труда и социальной защиты населения. Также будет интересен туристический квест по Чите. Мы отберём несколько команд и устроим для них незабываемый вечер, – рассказала заместитель министра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.

В дни «Недели туризма» жителей и гостей Читы ждут разнообразные экскурсии по городу. В первый день (27 сентября) они будут бесплатными.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
туризм Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Атаман из Северобайкальска стал чемпионом России по метанию ножа
Общество, 15.09.2021
Спортсмен показал лучший результат среди мужчин на дистанции 9 метров
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
В Агинском округе откроется сквер памяти врача скорой помощи
Общество, 15.09.2021
В сквере установлен памятный знак агинским врачам
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 15.09.2021
Мастера получат средства на реализацию своих творческих проектов
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
В Забайкалье медики провели уникальную операцию
Общество, 15.09.2021
Пациенту восстановили кровоснабжение правого полушария головного мозга
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
Общество, 15.09.2021
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Сбер запустил портал по финансовой грамотности
Общество, 15.09.2021
В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Социальные обязательства перед работниками ПАО «ТГК-14» выполняются
Общество, 15.09.2021
Это подтвердила уполномоченная по правам человека в Бурятии
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Житель Бурятии доказывает, что 15 лет отсидел в колонии по ошибке
Общество, 15.09.2021
Мужчина потерял годы молодости за преступления, которые, как он говорит, не совершал
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
Общество, 15.09.2021
Месячник завершится большим субботником
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон премьерой Сергея Левицкого
Общество, 15.09.2021
Это авторский спектакль о жизни театра изнутри
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
В Бурятии наградили лучших санитарных врачей
Общество, 15.09.2021
Алексей Цыденов назвал управление Роспотребнадзора по Бурятии одним из лучших в России
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
В Улан-Удэ Русский драмтеатр за один день продал 440 билетов
Общество, 15.09.2021
В этом году традиционное праздничное открытие театральных касс прошло онлайн
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
В Улан-Удэ обещают реконструкцию ипподрома
Общество, 15.09.2021
В столице Бурятии предложили освободить от уплаты земельного налога организации коневодства
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
В Бурятии врачи провели операцию 89-летней пациентке
Общество, 15.09.2021
Сложную операцию провели самой возрастной пациентке отделения сердечно-сосудистой хирургии
В Бурятии белочка следила за лесниками
В Бурятии белочка следила за лесниками
Общество, 15.09.2021
Белка наблюдала за уборкой в парке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^