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В Улан-Удэ за девять месяцев отловили почти три тысячи собак

В Улан-Удэ за девять месяцев отловили почти три тысячи собак
Общество, 
Народные дружины ищут собак вокруг школ

С 1 января 2021 года в столице Бурятии было отловлено, стерилизовано, вакцинировано и выпущено на свободу около трёх тысяч собак. До конца года необходимо отловить ещё порядка 1,8 тысяч бездомных животных, сообщил и.о. заместителя председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

- В городе 43 тысячи частных домов. Все их обошли. На сегодня порядка 52% (22 тысячи) – это дома, по которым мы провели мероприятия, такие как регистрация животных, либо за отказ составление протокола. С 1 сентября у нас усилена работа по районам, там, где собаки начинают сбиваться в кучи, - рассказал Игорь Мункуев.

Также в Улан-Удэ созданы народные дружины. Три раза в день они обходят школы в радиусе километра и выявляют место сбора собак. Зачастую такие места выявляют там, где местные жители сами прикармливают псов.

- Во многих дворах бабушки прикармливают собак, они сбиваются там в стаи и там самым создают угрозу для других соседей. Собаки потом защищают тех, кто их прикармливает, ну и последствия у нас такие, - добавил и.о. заместителя председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на Левом берегу две собаки напали на двух девушек

В этот же день собак поймали. Теперь они отправятся в приют на пожизненное содержание.  
собаки

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