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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В больницах лежат более 340 больных ковидом

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится примерно на одном уровне. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки ковид выявили у 79 человек. Из них 34 в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 сентября суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80» - тогда было 76 новых заболевших. 8 сентября заболели 77 человек, 9 сентября – 79, 10 сентября – 78, 11-го – 77, ну а накануне, 12-го – 79.

Из выявленных за прошедшие сутки больных большинство (66 пациентов) обследовали в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 57 489. Из них 49% (27 976) приходится на жителей Улан-Удэ.

Победили COVID-19 за всё время 49 346 жителей Бурятии. Накануне выписали из больниц трёх выздоровевших пациентов, также дополнительно сняли с наблюдения 17 человек.

Умер за минувшие сутки один больной ковидом. Известно, что он был старше 65 лет. Отметим, один летальный исход был и за день до этого.

За всё время в Бурятии скончался от коронавируса 1801 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 344 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на пять больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации сегодня находятся 50 пациентов. Из них больше половины (28) старше 65 лет. На ИВЛ – 18 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397 коек: занято – 344, свободно – 53 коек. Занятость коечного фонда составляет 86 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 926 человек. Это ровно столько же, сколько было днём ранее.

Число контактных лиц – 6520 человек.

На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 278 366 жителей Бурятии. Это 64% от плана – до 1 октября планируется привить 431 580 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов поделился, что заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме, что сам глава связывает с тем, что он вакцинирован.

Алексей Цыденов показал, как сейчас работает из дома, где у него даже есть стенд с символикой Бурятии.

коронавирус профилактика

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