В Бурятии прошёл праздник Хамбо-ламы Этигэлова



- Кого вижу в держателе социальной отары? Вижу человека, который может стать богатым сам и помочь своему земляку встать на ноги, стать богатым. Что такое быть богатым в моём понимании?! Это иметь сердце, которое может отдать, делиться с другими, помогать другим. Это богатство души. Это по-буддийски правильно - помогать другим. Моя мечта - в районах должно быть много социальных отар — это 300 отар и более, 300 семей в районе, крепко стоящих на ногах, финансово независимых. Социальные отары — это рабочие места! В каждом селе будут семьи, которые держат социальные отары, которые будут перерабатывать шкуры, шить и вязать. Нам нужно оставить людей на своих исконных местах проживания, чтоб они жили независимо от кризисных условий в мире, - отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



Первый почётный знак овцевода-тысячника был



- Кого вижу в держателе социальной отары? Вижу человека, который может стать богатым сам и помочь своему земляку встать на ноги, стать богатым. Что такое быть богатым в моём понимании?! Это иметь сердце, которое может отдать, делиться с другими, помогать другим. Это богатство души. Это по-буддийски правильно - помогать другим. Моя мечта - в районах должно быть много социальных отар — это 300 отар и более, 300 семей в районе, крепко стоящих на ногах, финансово независимых. Социальные отары — это рабочие места! В каждом селе будут семьи, которые держат социальные отары, которые будут перерабатывать шкуры, шить и вязать. Нам нужно оставить людей на своих исконных местах проживания, чтоб они жили независимо от кризисных условий в мире, - отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.Первый почётный знак овцевода-тысячника был вручён Эдуарду Доржиеву и его супруге Арине.

10 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии состоялся «Этигэл Хамбо ламын найр» – праздник Хамбо-ламы Этигэлова. Он посвящён 280-летию признания буддизма в России, 257-летию института Пандито Хамбо-лам, 169-й годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо-ламой Этигэловым, 19-летию того, как Пандито Хамбо-лама Этигэлов находится с нами.Обычно в этот день проходили торжественный хурал и поклонение верующих Пандито Хамбо-ламе Этигэлову, но во время пандемии всеобщие поклонения XII главе буддистов России были отменены, а молебен проходил во дворце Пандито Хамбо-ламы Этигэлова только с участием лам.Как рассказывали ранее в пресс-службе дацана, это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо-ламе Этигэлову и произносят ему особое восхваление.После молебна на спортивных площадках дацана организовали традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», конным скачкам «Мори урилдаан», стрельбе из национального лука «Сур харбаан», посвящённые Пандито Хамбо-ламе Этигэлову.Также накануне прошло вручение трех памятных знаков овцеводам-тысячникам. Памятный знак учреждён Буддийской традиционной Сангхой России для тех участников программы «Социальная отара», которые уже от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам.XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев вручил памятный знак Виталию Самбуеву из Кяхтинского района - он передал свыше 2000 овец, а также Цыдыпову Баиру из Селенгинского района - сельчанин передал свыше 1400 овец. Житель Джидинского района Эдуард Нимаев не смог присутствовать на награждении, памятный знак передали ему через земляков.