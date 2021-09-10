В Бурятии разгладили траву для борцов

Забавным видео 10 сентября поделился в социальной сети Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. На записи хувараки специально протаптывают стадион, чтобы облегчить выступление борцов на соревнованиях.- Разглаживаем от обрезанных трав, поле стадиона для завтрашней борьбы, чтобы не уколоть ступни борцов, - подписал видео Хамбо Лама.

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