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В Бурятии разгладили траву для борцов

В Бурятии разгладили траву для борцов
Общество, 
Необычное действо прошло на территории стадиона Иволгинского дацана

Забавным видео 10 сентября поделился в социальной сети Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. На записи хувараки специально протаптывают стадион, чтобы облегчить выступление борцов на соревнованиях.

- Разглаживаем от обрезанных трав, поле стадиона для завтрашней борьбы, чтобы не уколоть ступни борцов, - подписал видео Хамбо Лама.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сентября в Иволгинском дацане проходит «Этигэл Хамбо ламын найр» – праздник Хамбо-ламы Этигэлова (0+). Он посвящён 280-летию признания буддизма в России, 257-летию института Пандито Хамбо-лам, 169-й годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо-ламой Этигэловым, 19-летию того, как Пандито Хамбо-лама Этигэлов находится с нами.

В дацане отметили, что после молебна на спортивных площадках Иволгинского дацана состоятся традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», конным скачкам «Мори урилдаан», стрельбе из национального лука «Сур харбаан», посвящённые Пандито Хамбо-ламе Этигэлову. 

национальная борьба

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