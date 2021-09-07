Верующих Бурятии приглашают на праздник Хамбо-ламы Этигэлова

После молебна в Иволгинском дацане пройдут традиционные соревнования



10 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт «Этигэл Хамбо ламын найр» – праздник Хамбо-ламы Этигэлова. Он посвящён 280-летию признания буддизма в России, 257-летию института Пандито Хамбо-лам, 169-й годовщине обретения человеческого рождения Пандито Хамбо-ламой Этигэловым, 19-летию того, как Пандито Хамбо-лама Этигэлов находится с нами, сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.



Обычно в этот день проходили торжественный хурал и поклонение верующих Пандито Хамбо-ламе Этигэлову, но во время пандемии всеобщие поклонения XII главе буддистов России были отменены, а молебен проходит во дворце Пандито Хамбо-ламы Этигэлова только с участием лам.



- Это особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо-ламе Этигэлову и произносят ему особое восхваление. После чего на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», конным скачкам «Мори урилдаан», стрельбе из национального лука «Сур харбаан», посвящённые Пандито Хамбо-ламе Этигэлову, - рассказала Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.



Пресс-служба дацана приглашает верующих приехать в Иволгинский дацан на праздник Хамбо-Ламы Этигэлова, чтобы поклониться Великому учителю и посетить спортивные соревнования. Посетителей мероприятий просят соблюдать санитарные нормы и взять с собой маски.



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