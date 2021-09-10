Молодая мама надеется на реакцию городских властей
Улан-удэнка пожаловалась в соцсети на тротуар рядом с поликлиникой на Геологической и в целом на дорогу к ней. Горожанка на видео, размещённом в паблике ves_ulan_ude, отмечает, что добраться до медицинского учреждения с детской коляской очень проблематично.
- Вот так возле второй поликлиники заканчивается дорожка для колясок. Мы продолжаем свой тернистый путь к поликлинике, то есть впереди это всё обрывается, тут наставлены машины, из-за которых ты не можешь пройти на дорожку перед ними. Следовательно, тут сбоку тоже нет дороги, и приходится идти вот так, по оживленной прямо трассе. Машины, сдающие назад, никогда не подают никаких сигналов, чтобы ты мог дойти с коляской, на тебя никто не смотрит, потому что им важнее провезти своих детей, и неважно, что ты идёшь пешком с коляской, - грустно констатирует жительница Улан-Удэ.
«Ждём реакции как на Гормолзаводе», - пишет молодая мама.
Пользователи тут же откликнулись на пост:
«Поддержу автора, тротуара нет, машин всегда поток!»
«Ни проехать, ни пройти, как говорится, парковка на 5 машин, встать негде. А пешком вообще еле-еле проедешь, у нашей коляски колёса повело»
«С поликлиники выходишь с детьми - и сразу на проезжую часть»
«Пусть теперь везде делают так, как на Гормолзаводе, раз начали»
«Машин куча, тротуаров нет. Вообще неудачное место для детской поликлиники».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего горожан.
Девушка возмутилась качеством ремонта тротуара по улице Конечная в столице Бурятии. Видео улан-удэнки было размещено также в паблике ves_ulan_ude. «Позорище», - так охарактеризовала она проведённые ранее работы.
Прошли всего сутки. И девушка поделилась видео, на котором рабочие начали заново укладывать плитку.
Улан-Удэ пожаловались на «тернистый» путь к поликлинике
Общество, Фото:
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