В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей

Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы



Недавно горожанка возмутилась качеством ремонта тротуара по улице Конечная в столице Бурятии. Видео улан-удэнки было размещено в паблике ves_ulan_ude.



- Мы так долго ждали этот тротуар и дождались. Красивый. Не прошло и года. Позорище, - эмоционально отмечала девушка на записи, снимая по пути уже разрушающийся тротуар.



Прошли всего сутки. Сегодня девушка уже поделилась видео, на котором рабочие начали заново укладывать плитку. «Да, ладно, да, я не верю своим глазам. Чудеса какие», - говорит жительница Улан-Удэ.



- Что? Я во сне? От моих эмоций работник офигел. Я, конечно, понимаю... Да ничего я не понимаю. За сутки решилась наша проблема!!! Господи, да если бы всю жизнь так всё и решалось, готова была бы голосовать и за черта небесного. Честно, впервые такое, и дико удивлена!!! Может, не всё в этом мире и потеряно? Что думаете? – делится девушка.



Пользователи, впрочем, настроены скептически:



«Просто выборы на носу»

«Выборы надо делать каждый месяц»

«Успевайте перед выборами свои дворы снимать и дороги»

«Это всего лишь тот момент, когда они всё будут делать и вынуждены, а пройдут выборы, и вы будете ждать годами!»

«Вот что выборы творят!»

«Судя по тому, как они взялись за дело, я бы так не радовалась, однако будет тяп-ляп»

«Снова выборы творят чудеса!»



