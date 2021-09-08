 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей

В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы

Недавно горожанка возмутилась качеством ремонта тротуара по улице Конечная в столице Бурятии. Видео улан-удэнки было размещено в паблике ves_ulan_ude.

- Мы так долго ждали этот тротуар и дождались. Красивый. Не прошло и года. Позорище, - эмоционально отмечала девушка на записи, снимая по пути уже разрушающийся тротуар.

Прошли всего сутки. Сегодня девушка уже поделилась видео, на котором рабочие начали заново укладывать плитку. «Да, ладно, да, я не верю своим глазам. Чудеса какие», - говорит жительница Улан-Удэ.

- Что? Я во сне? От моих эмоций работник офигел. Я, конечно, понимаю... Да ничего я не понимаю. За сутки решилась наша проблема!!! Господи, да если бы всю жизнь так всё и решалось, готова была бы голосовать и за черта небесного. Честно, впервые такое, и дико удивлена!!! Может, не всё в этом мире и потеряно? Что думаете? – делится девушка.

Пользователи, впрочем, настроены скептически:

«Просто выборы на носу»
«Выборы надо делать каждый месяц»
«Успевайте перед выборами свои дворы снимать и дороги»
«Это всего лишь тот момент, когда они всё будут делать и вынуждены, а пройдут выборы, и вы будете ждать годами!»
«Вот что выборы творят!»
«Судя по тому, как они взялись за дело, я бы так не радовалась, однако будет тяп-ляп»
«Снова выборы творят чудеса!»

тротуары ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале изучат световое загрязнение
На Байкале изучат световое загрязнение
Общество, 08.09.2021
Планируется снять научно-популярный фильм о новом виде загрязнения Байкала
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
В Бурятии проходит прививочная кампания против гриппа
Общество, 08.09.2021
Планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
В Улан-Удэ начали ремонт тротуара, возмутившего жителей
Общество, 08.09.2021
Ранее горожанка назвала «позорищем» проведённые ранее работы
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
Общество, 08.09.2021
Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
В Улан-Удэ восстанавливают размытые грунтовые дороги
Общество, 08.09.2021
На восстановление размытых дорог в Бурятии выделят 200 млн
Жителя Бурятии в четвёртый раз накажут за пьяную езду
Жителя Бурятии в четвёртый раз накажут за пьяную езду
Общество, 08.09.2021
С момента ужесточения наказания за пьяную езду в Бурятии возбудили несколько десятков уголовных дел
Жители посёлка в Бурятии получат мост, который ждали 15 лет
Жители посёлка в Бурятии получат мост, который ждали 15 лет
Общество, 08.09.2021
Мост соединит посёлок и все животноводческие точки
Иркутская область будет претендовать на проведение Дельфийских игр
Иркутская область будет претендовать на проведение Дельфийских игр
Общество, 08.09.2021
Дельфийские игры Иркутская область хотела бы принять через три года
Труппа Бурятского оперного театра пополнилась новыми солистами
Труппа Бурятского оперного театра пополнилась новыми солистами
Общество, 08.09.2021
Претенденты исполнили по два оперных фрагмента
В пригородном Поселье отсыпали дамбу
В пригородном Поселье отсыпали дамбу
Общество, 08.09.2021
Старожилы указали место, где есть наибольшая угроза прихода  вод Селенги
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 80
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 80
Общество, 08.09.2021
Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей республики
В Бурятии лесники выхаживают коршуна
В Бурятии лесники выхаживают коршуна
Общество, 08.09.2021
Хищная птица, когда её нашли, могла только еле двигать головой
Сотниково обзаведётся флагом и гербом
Сотниково обзаведётся флагом и гербом
Общество, 08.09.2021
Также решено создать гимн села

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^