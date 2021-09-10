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В Улан-Удэ подключили к теплу более 700 домов

В Улан-Удэ подключили к теплу более 700 домов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пока тепло получили менее половины всех многоквартирных домов города

За сутки «ТГК-14» подключила к теплу ещё 193 жилых дома в Улан-Удэ.

- По состоянию на 08:00 10 сентября, подключено к теплоснабжению 780 жилых домов и 216 социальных объектов. Отопление также получили потребители, проживающие в домах по ул. Мокрова и Жердева, - сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».

Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ. Соответственно, пока тепло пришло в 36% домов.

На сегодня, пятый день отопительного сезона, в плане на подключение к теплу - 132 жилых дома.

Поэтапное подключение к теплоснабжению продолжится до 15 сентября включительно.

Отопительный сезон в столице Бурятии стартовал 6 сентября, раньше обычного. В прежние годы батареи начинали работать обычно после 15 сентября, при этом энергетики ждали, когда три дня подряд будет среднесуточная температура наружного воздуха менее 8 градусов. Однако в этом году власти учли «горький весенний опыт», как его назвал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей. В этом году мы 6 сентября начинаем постепенное заполнение теплотрасс, ставим циркуляцию и одновременно с управляющими компаниями выстраиваем график подключения домов, - пояснял он ранее. 
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