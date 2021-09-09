В аэропорту Улан-Удэ отремонтируют зал вылета







Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года в аэропорту



- Радость в нашем ауле. Мы открыли зал прилёта, как обещали. Он у нас стал светлым, он у нас стал белым, хотя площадь, конечно, не увеличилась, но зато сейчас есть ощущение того, что у нас здесь есть чем дышать. Чуть-чуть не успели довешать кондиционеры, но мы это сделаем, и окна – красота, - поделился тогда Дмитрий Гармаев.



Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года в аэропорту открыли после ремонта зал прилёта - Радость в нашем ауле. Мы открыли зал прилёта, как обещали. Он у нас стал светлым, он у нас стал белым, хотя площадь, конечно, не увеличилась, но зато сейчас есть ощущение того, что у нас здесь есть чем дышать. Чуть-чуть не успели довешать кондиционеры, но мы это сделаем, и окна – красота, - поделился тогда Дмитрий Гармаев.

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ отремонтируют зал вылета. Работы планируется завершить к концу года. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.- Наряду со строительством нового аэровокзала, у нас запланирован ремонт существующего аэровокзального комплекса. Информирую вас о том, что мы провели конкурс и заключили договор на ремонт зала вылета нашего вокзала. В ближайшее время строители приступят к работам, и я хотел бы попросить вас отнестись с пониманием к тому, что будут вестись строительные работы. Всё это делается для того, чтобы наш вокзал в ближайшее время – к концу этого года – стал более красивым, уютным и удобным для наших пассажиров, - рассказал Гармаев на видео, опубликованном на его странице в Facebook.В комментариях к записи он также отметил, что начало строительства нового терминала аэропорта намечено на второй квартал 2022 года.