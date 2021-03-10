«Радость в нашем ауле»: В аэропорту Улан-Удэ открылся зал прилёта

Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
В аэропорту «Байкал» открыли после ремонта
зал прилёта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Радость в нашем ауле. Мы открыли зал прилёта, как обещали. Он у нас стал светлым, он у нас стал белым, хотя площадь, конечно, не увеличилась, но зато сейчас есть ощущение того, что у нас здесь есть чем дышать. Чуть-чуть не успели довешать кондиционеры, но мы это сделаем, и окна – красота, - поделился Дмитрий Гармаев.
Он добавил, что следующий шаг – зал вылета.
Также Гармаев сообщил, что сегодня в аэропорт доставили долгожданную покупку – специальное оборудование для измерения коэффициента сцепления с взлётной полосой. «2,3 млн рублей, но это того стоит! На днях ждём два дополнительных трапа. Готовимся к лету!» - заключил генеральный директор «Байкала».
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Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
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