Заболеваемость второй день держится почти на одном уровне
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус выявили у 77 жителей Бурятии. Из них 32 в Улан-Удэ.
Заболеваемость два дня сохраняется почти на одном уровне. Так, если вчера заболели 77 человек, позавчера было 76 заражённых. Суточный прирост опустился ниже отметки «80» впервые с конца мая.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 57 176. Из них 49% (27 855) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 278 жителей Бурятии. Накануне вылечились 33 пациента, ещё 48 человек дополнительно сняты с наблюдения.
Скончались за последние сутки трое больных коронавирусом. Точный возраст и пол умерших в Бурятии уже давно не раскрывается, известно лишь, что скончавшиеся были старше 65 лет.
С начала пандемии коронавирус забрал жизни 1794 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 316 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 11 человек меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 46 пациентов (столько же было день назад). Из них больше половины (29 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 25 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 405 коек: занято – 316, свободно – 89 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 990 человек. За сутки таких больных стало больше на 35 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 6686 человек.
Завершили вакцинацию от коронавируса 274 994 жителей Бурятии. Это 63% от плана – всего к 1 октября планируется привить 431 580 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 8 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме, что сам глава связывает с тем, что он вакцинирован.
Коронавирус в Бурятии забрал жизни ещё трёх человек
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