В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай

Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно



В настоящее время сельскохозяйственную продукцию можно продать в Улан-Удэ на торговых объектах:



- «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);

- «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а);

- «Фортуна» (пр. Автомобилистов, 4б);

- «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, 4а/1);

- «Фабричный маркет» (ул. Сахьяновой, 7б/5);

- «Октябрьский» (ул. Сахьяновой, 9/2а);

- «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108).



Администрация города совместно с предпринимателем организовала торговую площадку вблизи площади Славы (территория банного комплекса). Также организованы дополнительные места по реализации сельскохозяйственной продукции:



- вблизи торговой зоны по ул. Ключевская, у магазина «Интерьер»;

- вблизи магазина «Абсолют» (ул. Шумяцкого, 3);

- вблизи Делового Центра «Гранат» (ул. Терешковой, 24);

- вблизи магазина «Николаевский» (ул. Туполева, 11).



- Реализация сельскохозяйственной продукции в указанных местах осуществляется, в том числе и в выходные дни, - уточнили в пресс-службе мэрии.



Также утверждено 15 мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках - в Советском районе - 6 площадок, в Железнодорожном - 2, в Октябрьском - 7. Места на данных площадках предоставляются безвозмездно.

