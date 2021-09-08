Места на некоторых площадках предоставляются безвозмездно
В настоящее время сельскохозяйственную продукцию можно продать в Улан-Удэ на торговых объектах:
- «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
- «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а);
- «Фортуна» (пр. Автомобилистов, 4б);
- «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, 4а/1);
- «Фабричный маркет» (ул. Сахьяновой, 7б/5);
- «Октябрьский» (ул. Сахьяновой, 9/2а);
- «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108).
Администрация города совместно с предпринимателем организовала торговую площадку вблизи площади Славы (территория банного комплекса). Также организованы дополнительные места по реализации сельскохозяйственной продукции:
- вблизи торговой зоны по ул. Ключевская, у магазина «Интерьер»;
- вблизи магазина «Абсолют» (ул. Шумяцкого, 3);
- вблизи Делового Центра «Гранат» (ул. Терешковой, 24);
- вблизи магазина «Николаевский» (ул. Туполева, 11).
- Реализация сельскохозяйственной продукции в указанных местах осуществляется, в том числе и в выходные дни, - уточнили в пресс-службе мэрии.
Также утверждено 15 мест для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на приусадебных и дачных участках - в Советском районе - 6 площадок, в Железнодорожном - 2, в Октябрьском - 7. Места на данных площадках предоставляются безвозмездно.
В Улан-Удэ рассказали, где можно продать свой урожай
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