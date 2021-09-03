Птице нужно иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию корма
Ежегодно в национальном парке «Тункинский» в Бурятии проводятся биотехнические мероприятия по обустройству галечников и порхалищ.
- Обустройство галечников и порхалищ является одним из важных условий улучшения жизни боровой дичи. Мелкая галька необходима для переваривания грубого корма. Птице необходимо иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию съеденного корма, - объяснили в национальном парке.
В основном птицы пополняют недостаток в районах рек, на карьерах и гравийных дорогах. При недостатках твёрдых камешков нужного размера птицы нередко пролетают значительные расстояния в поисках мест, где такие камешки есть. Например, вылетают добывать гальку на проезжую дорогу. Поэтому иногда проезжающие на машинах часто замечают на обочинах птиц. Это они в поисках мелких камушек стоят вдоль дорог, иногда с риском для жизни.
- Для предотвращения этого в районах кормовых участков устраивают искусственные галечники — кучки или площадки из крупного, чистого речного песка, мелкого гравия и гальки. Материал для таких галечников желательно брать в тех местах, где птицы сами пополняют свои запасы камешков, - пояснили в Тункинском нацпарке.
Галечники должны быть известны и доступны птицам. Рядом с галечником устраивают порхалища из песка, пепла и золы. Птицы любят принимать такие ванны, которые помогают им избавляться от клещей, пероедов и других наружных паразитов.
В нацпарке Бурятии обустроили галечники и порхалища
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