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В нацпарке Бурятии обустроили галечники и порхалища

В нацпарке Бурятии обустроили галечники и порхалища
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Птице нужно иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию корма

Ежегодно в национальном парке «Тункинский» в Бурятии проводятся биотехнические мероприятия по обустройству галечников и порхалищ.

- Обустройство галечников и порхалищ является одним из важных условий улучшения жизни боровой дичи. Мелкая галька необходима для переваривания грубого корма. Птице необходимо иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию съеденного корма, - объяснили в национальном парке.

В основном птицы пополняют недостаток в районах рек, на карьерах и гравийных дорогах. При недостатках твёрдых камешков нужного размера птицы нередко пролетают значительные расстояния в поисках мест, где такие камешки есть. Например, вылетают добывать гальку на проезжую дорогу. Поэтому иногда проезжающие на машинах часто замечают на обочинах птиц. Это они в поисках мелких камушек стоят вдоль дорог, иногда с риском для жизни.

- Для предотвращения этого в районах кормовых участков устраивают искусственные галечники — кучки или площадки из крупного, чистого речного песка, мелкого гравия и гальки. Материал для таких галечников желательно брать в тех местах, где птицы сами пополняют свои запасы камешков, - пояснили в Тункинском нацпарке.

Галечники должны быть известны и доступны птицам. Рядом с галечником устраивают порхалища из песка, пепла и золы. Птицы любят принимать такие ванны, которые помогают им избавляться от клещей, пероедов и других наружных паразитов.
птицы национальный парк

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