Врачи спасли зрение жителя Бурятии с куском металла в глазу

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Инородное тело попало в глаз мужчины во время ремонта сенокосильной машины



Занимаясь ремонтом сенокосильной машины, после удара молотком о металл мужчина почувствовал, как что-то попало в левый глаз. После чего он обратился в пункт неотложной офтальмологической помощи республиканской клинической больницы имени Семашко с жалобами на чувство инородного тела, покраснение и слезотечение левого глаза.



После проведённой компьютерной томографии пациент был экстренно госпитализирован в отделение микрохирургии глаза больницы.



- Удаление инородного тела из заднего сегмента глаза успешно провёл врач высшей категории, заслуженный врач Бурятии, офтальмохирург Вячеслав Цыбиков Во время операции выявили локальную отслойку сетчатки, что могло привести к последующей слепоте. В срочном порядке офтальмохирург Анатолий Гатапов, врач высшей категории, провёл секторальную лазерокоагуляцию сетчатки, - сообщили в республиканской клинической больнице.



Пациент был выписан с улучшением, без угрозы потерять зрение, благодаря командной работе врачей больницы.



- Офтальмохирурги просят проявлять осторожность при работе с инструментами, ремонте техники и т.д. Из года в год в республиканскую клиническую больницу поступают пациенты, получившие травмы различной степени тяжести из-за игнорирования правил техники безопасности, - призывают медики.

