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Врачи спасли зрение жителя Бурятии с куском металла в глазу

Врачи спасли зрение жителя Бурятии с куском металла в глазу
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Инородное тело попало в глаз мужчины во время ремонта сенокосильной машины

Занимаясь ремонтом сенокосильной машины, после удара молотком о металл мужчина почувствовал, как что-то попало в левый глаз. После чего он обратился в пункт неотложной офтальмологической помощи республиканской клинической больницы имени Семашко с жалобами на чувство инородного тела, покраснение и слезотечение левого глаза.

После проведённой компьютерной томографии пациент был экстренно госпитализирован в отделение микрохирургии глаза больницы.

- Удаление инородного тела из заднего сегмента глаза успешно провёл врач высшей категории, заслуженный врач Бурятии, офтальмохирург Вячеслав Цыбиков Во время операции выявили локальную отслойку сетчатки, что могло привести к последующей слепоте. В срочном порядке офтальмохирург Анатолий Гатапов, врач высшей категории, провёл секторальную лазерокоагуляцию сетчатки, - сообщили в республиканской клинической больнице.

Пациент был выписан с улучшением, без угрозы потерять зрение, благодаря командной работе врачей больницы.

- Офтальмохирурги просят проявлять осторожность при работе с инструментами, ремонте техники и т.д. Из года в год в республиканскую клиническую больницу поступают пациенты, получившие травмы различной степени тяжести из-за игнорирования правил техники безопасности, - призывают медики. 
врачи медицинская помощь

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