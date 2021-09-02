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В Бурятии трое убийц пытались обжаловать приговоры

В Бурятии трое убийц пытались обжаловать приговоры
Общество,  Фото:pexels.com
Однако приговоры признаны законными и справедливыми

В июне 2020 года Октябрьским районным судом Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор в отношении двух жителей Джидинского района. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его смерть. Они осуждены к длительным срокам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Иволгинским районным судом с участием коллегии присяжных заседателей осуждён житель этого же района за совершение аналогичного преступления к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговорами, осуждённые и их адвокаты в обоих случаях оспорили их в кассационном порядке, настаивая на непричастности к совершению преступления.

- С учётом представленных стороной государственного обвинения доказательств кассационной инстанцией доводы осуждённых и их защитников признаны несостоятельными. В этой связи Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не усмотрел оснований для отмены данных приговоров, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

прокуратура

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