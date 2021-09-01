Начало осени в Бурятии будет дождливым

В горных районах прогнозируют мокрый снег



Первые дни осени в Бурятии, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми.



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 сентября по республике облачно, местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура +9, +14, местами +2, +7, днём +19, +24, местами +13, +18.



3 сентября местами дожди, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7, +12, местами +1, +6, по юго-западу до -3, днём +11, +17.



4 сентября также местами дожди, в горных районах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу и северу до -3, днём +10, +16

