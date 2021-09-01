Бурятский артист снял клип на Ольхоне









Пользователи восхищаются видео и исполнением Дамбы Занданова:



«Огромное спасибо Энгельсине Михайловне Гармаевой за величественную песню! Гимн Байкалу и хранителю острова Ольхон»

«Всё великолепно! Безупречное исполнение, а красота какая, я в восторге! Дамба Гуржапович, браво!»

«Дамба Гуржапович, с Вами сердце поёт! Браво!»

«Как величаво и восхитительно поёте, Дамба Гуржапович! Хочется слушать и слушать! Очаровательная песня об Ольхоне! Могучий Байкал с его неповторимой природой»



Справка:



Дамба Занданов заслуженный артист РФ. Родился в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района. В 1984 году окончил Улан-Удэнское музыкальное училище имени Чайковского. В 1989 году окончил Горьковскую государственную консерваторию.



С 1989 по 1990 год работал солистом Бурятской государственной филармонии.



С 1990 года работает солистом оперной трупы Бурятского театра оперы и балета.



Лауреат, обладатель Гран-при международного конкурса теноров имени народного артиста Монголии Хайдава (1998). Дипломант международного конкурса вокалистов-теноров имени народного артиста СССР Давида Андгуладзе (1996). Лауреат I оеспубликанского конкурса вокалистов им. н.а. РСФСР Бадмы Балдакова (1994). Лауреат конкурса вокалистов имени н.а. СССР Л. Линховоина (1994)





На YouTube появился клип, посвящённый острову Ольхон и Байкалу. Композицию исполнил оперный певец, заслуженный артист России Дамба Занданов.Автором песни «Ольхон» является поэт и мелодист, доктор, профессор астрологии-зурхайч Энгельсина Гармаева. В произведении людей призывают беречь Байкал – «око Земли, сердце Земли», а также Ольхон. В клипе показаны красивые летние виды острова.