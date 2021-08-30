Команда Монголии заняла второе место
Торжественная церемония закрытия конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр состоялась в Туве 29 августа. Армейские международные игры 2021 года проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Более 5 тысяч военнослужащих из более чем 40 стран принимают участие в 34 конкурсах.
В конном марафоне наездники на время прошли маршрут длиной более 7 км, выполнив при этом ряд специальных задач. Среди них были метание гранат из окопа на дальность и точность, преодоление полосы препятствий длиной 400 м, выполнение стрельбы из штатного вооружения в составе отделения. Часть дистанции они проходили спешившись (3 км), а часть (4 км) – верхом на лошадях.
По итогам соревнования первое место завоевали военнослужащие России. Команда Монголии разделила второе место вместе со сборной Узбекистана. На третьей ступени пьедестала – команда Казахстана. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Туве завершился военный «Конный марафон»
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