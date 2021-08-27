В Улан-Удэ могила известного писателя пришла в запустение

В Улан-Удэ забили тревогу из-за того, что могилы известного писателя Даширабдана Батожабая и его матери находятся в довольно запущенном состоянии. При этом как раз в эти дни отмечается 100-летие со дня его рождения. Снимки могилы сделал бурятский общественник, писатель Борис Машкович.







На фотографиях видно, что на могилы давно не приходили, всё заросло, ограждения нет - возможно, его сдали на металл. Снимки сделаны 26 августа днём.









