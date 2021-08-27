В Улан-Удэ могила известного писателя пришла в запустение

В Улан-Удэ забили тревогу из-за того, что могилы известного писателя Даширабдана Батожабая и его матери находятся в довольно запущенном состоянии. При этом как раз в эти дни отмечается 100-летие со дня его рождения. Снимки могилы сделал бурятский общественник, писатель Борис Машкович.
- Вчера, 25 августа, исполнилось 100 лет со дня рождения писателя-прозаика, драматурга Даширабдана Одбоевича Батожабая. Минкультуры открывает выставки, проводит праздничные мероприятия. А вот так на сегодня выглядит захоронение писателя и его матери на кладбище в районе посёлка имени Горького. Если минкульт запамятовал, где она, то напомню, с левой стороны от главной дороги, рядом с баком, - прокомментировал «Байкал-Daily» Борис Машкович.
На фотографиях видно, что на могилы давно не приходили, всё заросло, ограждения нет - возможно, его сдали на металл. Снимки сделаны 26 августа днём.
- Захоронение с зарослями крапивы, с похищенными цепями, без свежих цветов. Может, найдётся немного средств из юбилейного бюджета, хотя бы на восстановление ограды? – задаётся вопросом Борис Машкович.
Он с горечью сделал вывод, что во время празднования 100-летия со дня рождения писателя Батожабая забыли о самом авторе. Память писателя не сочли нужным почтить возложением венков и цветов непосредственно к его могиле.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сообщалось, что к столетию со дня рождения Даширабдана Батожабая поставят спектакль.
В Бурятии также проходят различные мероприятия, конкурсы. Так, в республике объявлен конкурс буктрейлеров по роману Даширабдана Батожабая «Похищенное счастье».
Недавно стало известно, что возле Национальной библиотеки установят памятник писателю. Композицию назвали «Жизнь, ставшая легендой». Памятник изготовят по проекту скульптора Баира Сундупова.
Справка:
Даширабдан Батожабай бурятский прозаик, драматург, киносценарист, почётный милиционер Москвы, кавалер Ордена Трудового Красного знамени, член Союза писателей СССР.
Родился в 1921 году в селе Догой (ныне в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края) в семье скотовода. В 1936 году поступил в Улан-Удэнский театрально-музыкальный техникум. После окончания техникума работал актёром Бурятского драматического театра. Начав литературную деятельность, написал несколько одноактных пьес.
После начала Великой Отечественной войны был призван в армию. В 1941 году окончил Новосибирскую краткосрочную лётную школу. Служил пилотом тяжёлого бомбардировщика дальней авиации.
После войны с 1945 по 1952 год работал в газете «Бурят-Монголой унэн», редактором литературной редакции в радиокомитете, художником-оформителем в Агинском Бурятском национальном округе.
В 1945 году была издана поэма-улигер Батожабая «Юный богатырь Сэнгэ и его друг Сунды Мэргэн», а затем пьеса «Плоды победы». За ней последовали пьесы: «Малшад» («Скотоводы», 1948), «Дагбын алдуу» («Ошибка Дагбы», 1949), «Агроном болохоб» («Буду агрономом», 1952), «Шүүбэри» («Выигрыш», 1952).
В 1952 году Батожабай поступил в Литературный институт имени Горького. Начал писать рассказы. В 1954 году опубликовал на русском языке эпическую поэму «Мудрый Сэнгэ», пьесу «Шобдог», многоактные пьесы «Огни на реке» и «Ход конём». В Москве были изданы «Бесхвостый чёрт» (1954) и «Невскрытые конверты» (1958). Пьеса «Огни на реке» и комедия «Ход конём» были поставлены на сцене Бурятского драматического театра.
В 1955 году Батожабай написал свою первую повесть «Песня табунщика». В 1957 году по повести была снята кинокартина «Песня табунщика». В 1960 году был снят художественный фильм «Золотой дом» по сценарию Батожабая и двух его соавторов.
С 1959 по 1965 годы работал над трилогией «Похищенное счастье». В 1962 году была издана «Где же ты, моя судьба» (Улан-Удэ), в 1970-е годы писатель работал над романом «Горные орлы» (Москва, 1978).
Ушёл из жизни в 1977 году в Москве.